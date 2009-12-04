'Mülkiye pek sevilmese de...'

T24 - Mekteb-i Mülkiye, günümüzdeki adıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi, bu yıl kuruluşunun 150. yılını kutluyor.



Milliyet gazetesi yazarı Güngör Uras'as, SBF'nin 150. yol kutlaması üzerine köşesinde yazdığı yazıda bu üniversitede öğretim gören öğrencilerin 'kanına, tek misyon'un vatanı kurtarmak zehri' verildiğini, ancak bir "Mülkiyeli"nin sahip olması gereken asıl "Mülkiyelilik" kavramının duruşundan uzak olduğunu ifade ediyor



Milliyet gazetesi yazarı güngör Uras'ın "24 bin eczane kapatınca olan ilaç arayanlara olacak" (4 Aralık 2009) başlıklı yazısında yer verdiği "Mülkiye 150 yaşında" başlıklı yazısı şöyle:





24 bin eczane kepenk kapatınca olan ilaç arayanlara olacak



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Mülkiye 150 yaşında



Mekteb-i Mülkiye-i Şahane 1859 yılında İstanbul’da 50 öğrenciyle öğretime başladı. Atatürk 1936 yılında Mülkiye’yi Ankara’ya taşıdı. Adı “Siyasal Bilgiler Okulu” olarak değişti. Daha sonra da bu okul“ Siyasal Bilgiler Fakültesi” olarak tanınır oldu.



Mülkiye’de öğrencilerin kanına bir zehir verilir. Bu zehir nedeni ile onlar Mülkiye kapısından çıkarken, tek misyonlarının “vatanı kurtarmak” olduğuna inanmış duruma gelirler... Kendilerini “vatanın sahibi, jandarması” sanırlar. Her fırsatta Mülkiye marşını söyleyerek “iman tazelemeyi” de ihmal etmezler:



Günümüzde pek seveni yok!



“Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz...

Ey vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz...”



“Mülkiyelilik”, bir devlet ve hizmet anlayışı, bir disiplin, bir düşünce tarzı, bir kamu hukuku ve ülkeyi ve halkı koruma kültürü, doğruluk ve dürüstlük felsefesi, özetle ,bunlar gibi bir sürü kavram ve ideallerin birleştiği bir ruhtur.



Günümüzde Türkiye’de bu kavramların bu değerlerin önemi kalmadığından Mülkiye’yi de Mülkiyelileri de pek seven yok. Sevilmeseler de, Mülkiyeli olmak onlara yetiyor. Okullarının 150’nci yıllarını kutlarım...



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