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Mülkiye Kılınç'ın ikizleriyle cezaevine girmemesi için bakanlık devrede

Adalet Bakanlığı Mülkiye Kılınç'ın hapse girmemesi için 'kanun yararına bozma' formülünü devreye sokacak

07 Mayıs 2014 15:17

Kitap sattığı için ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla 2 yıl hapis verilen ikiz bebek annesi Mülkiye Demir Kılınç'ın cezaevine girmemesi için Adalet Bakanlığı devreye girdi.

Mülkiye Demir Kılınç (31), teknik takibe takılan bir inşaat işçisine 3 yıl önce sattığı kitaplar nedeniyle örgüte yardım ve yataklık etmek iddiasıyla suçlandı. Yargıtay tarafından cezası onandığı zaman hamile olan Mülkiye 19 Mayıs’ta 5 aylık ikiz bebekleri Özgür ve Lorin ile cezaevine girmeye hazırlanıyor. Cezaevine Mūlkiyenin girmemesi için imza kampanyası başlatılırken genç anne dūn çocuklarıyla gittiği Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre, Adalet Bakanlığı yetkilileri, Kılınç'ın cezaevine girmemesi için aileye çözüm bulacaklarına dair söz verdi.

 

Kanun yararına bozma yapılabilir

 

Mülkiye'nin ikizleri büyüyene kadar cezasının bir kez daha ertelenmesi nin yapılabileceği öğrenilirken davanın Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulup yeniden yargılama yapılması da düşūnûlüyor.Yeniden yargılama durumunda ceza kalkacak, şahitler yeniden dinlenip yeniden yargılama yapılacak.

 

O ikizler Meclis’teydi

 

Kitap sattığı için ’terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı’ iddiasıyla aldığı 2 yıl 1 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanan 32 yaşındaki Mülkiye Demir Kılınç, eşi Ahmet Kılınç ve 6 aylık ikizleri Özgür ve Lorin ile birlikte HDP grup toplantısına katıldı.

 

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