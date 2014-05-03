Mülkiye Kılınç gözyaşları içinde Gül ve eşinden yardım istedi

Kitap sattığı için terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla ikizleriyle birlikte hapse girecek 32 yaşındaki Mülkiye Kılınç, gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrinnüsa Gül’den yardım istedi. Kılınç, “Tek çıkış yolum, cumhurbaşkanımız ve eşine seslenmek istiyorum. Kötü bir şey yapmadım. İki tane bebek söz konusu” dedi.

Kitap sattığı için terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla aldığı 2 yıl 1 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanan 32 yaşındaki Mülkiye Kılınç, Mayıs ayında 5 aylık ikiz bebekleriyle beraber cezaevine girecek.

Artı 1 Tv’de Tuluhan Tekelioğlu’nun sunduğu Gece Masası’na konuk olan Mülkiye Kılınç, “Medya da çok ilgilendi, sosyal medya da çok ilgi gösterdi. ‘6 ay sonrası için de aynı şey olacak, 1 yaşında olacaklar’ demişlerdi ama bu da benim için bir şeydi ve başta talebim şuydu. Ev hapsine çevrilebilir, bir yöntem bulunabilir” dedi.

Tekelioğlu’nun “Hayrinnüsa Gül’e buradan ne söylemek istersin?” demesi üzerine gözyaşlarını tutamayan Mülkiye Kılınç, “Bir anne olarak beni anlayabileceğini düşünüyorum. Bütün annelerin beni anlayabileceğini düşünüyorum. Maalesef bizim yasalarımız biraz katı mı desek bilmiyorum. Bizim yasalar izin vermiyormuş. Tek çıkış yolum, cumhurbaşkanımız ve eşine seslenmek istiyorum. Kötü bir şey yapmadım. İki tane bebek söz konusu” şeklinde konuştu.