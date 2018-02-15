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Mülkiye, kapatılan öğrenci topluluklarını tekrar görüşecek

Dekan Gürdal, toplulukların başvurularında eksiklikler olduğunu bildirdi

15 Şubat 2018 12:56

'Mülkiye' olarak bilinen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (SBF) öğrenci topluluklarının çalışmalarına yönelik yaptığı başvurularla ilgili yeni gelişme yaşandı. Dekan Gürdal, toplulukların başvurularında eksiklikler olduğunu, bunları tamamlayanların durumunu yeniden görüşeceklerini bildirdi.

Gazete DuvaR'ın haberine göre, Mülkiye’deki topluluk başvurularının kabul edilmediği yönündeki haberlerin ardından SBF Dekanı Prof. Dr. Kadir Gürdal, topluluk sorumlularıyla görüştü. Toplantıda yapılan başvurularda eksiklikler olduğu belirlendi.

Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nin (SKS) başvurularla ilgili yazışmaları e-BEYAS sistemi üzerinden yaptığı ortaya çıktı. Bilgilendirmenin danışman hocaların fazla kullanmadığı bir sistem üzerinden yapılması nedeniyle birçok topluluk eksiklerden haberdar olamadı. Kabul edilmeyen başvuruların sadece SBF-Mülkiye’den olmadığı, benzer nedenlerle pek çok farklı fakültede başvurusu kabul edilmeyen toplulukların bulunduğu belirtildi.

Prof. Dr. Kadir Gürdal, SKS bünyesinde kurulan topluluklarla ilgili komisyonla iletişim içinde olacağını belirtti. Komisyon toplantısına kadar eksiklikleri tamamlayan toplulukların durumu yeniden görüşülecek.

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MülkiyeAnkara Siyasal BilgilerKenan GürdalSKSöğrenci toplulukları

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