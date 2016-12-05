Mülkiye Büyük Ödülü; SBF'nin ilk kadın profesörü Nermin Abadan Unat'a verildi

Mülkiyeliler Birliği tarafından her yıl verilen Mülkiye Büyük Ödülü bu yıl, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (SBF), nam-ı diğer Mektebi Mülkiye'nin ilk kadın asistanı, ilk kadın doçenti ve ilk kadın profesörü olan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a layık görüldü. Unat kendisine verilen ödülü, erkek şiddeti nedeniyle yaşamını yitiren kadınlar ile çocuk gelinlere adadı.

Mülkiye'nin 157. kuruluş yıldönümü kapsamında, Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Salonu’nda (Büyük Amfi) düzenlenen ödül törenine, 95 yaşındaki Prof. Nermin Abadan Unat sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Törende Prof. Abadan Unat adına ödülü, SBF’nin ilk kadın dekanı olan Prof. Dr. Serpil Sancar aldı.

Mülkiye Haber'in aktardığına göre, ödül törenine görüntülü mesaj gönderen Prof. Abadan Unat, bu ödülün yaşamı boyunca aldığı çeşitli ödüller arasında ayrı bir yeri olacağını söyleyerek, ödülü çocuk gelinlere ve şiddete uğrayan kadınlara ithaf etti. Unat, ödülü erkek şiddeti nedeniyle yaşamını yitirmiş kadınlara ve hür idarelerine başvurmaksızın kaderleri bağlanmış binlerce çocuk geline adadığını söyledi.

Mülkiyeliler Birliği tarafından yapılan açıklamada, Mülkiye Büyük Ödülü’nün Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a verilme gerekçesi şu sözlerle ifade edildi:

“2016 yılı Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Siyasetin bir erkek faaliyeti olarak algılandığı dönemlerde Mülkiye’nin ilk kadın siyaset bilimcisi olarak siyasetçi yetiştirmesi,

1953 yılında asistan olarak girdiği Mülkiye’nin ilk kadın akademisyeni olarak kadınların bu alanda da yer almasının önünü açması,

Türkiye’de iletişim bilimlerinin oluşumuna ve gelişmesine sunduğu katkı,

Siyasal Davranış Enstitüsünü kurarak kamuoyu araştırmalarının önünü açması, Türkiye’deki ilk bilimsel seçmen davranışları araştırmalarını ve kamuoyu yoklamalarını yapması,

Kadın sorunları konusunda yine Türkiye’de bir ilk olan çalışmalarıyla toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin gelişmesine katkı sunması,

Yurt dışındaki göçmen işçilerle ilgili yaptığı araştırmalarla göçmen işçi sorununun görünür hale gelmesini sağlaması ve bu nedenle Almanya Devletinden Liyakat Nişanı alması,

Uluslararası Siyasi İlimler Derneği (IPSA) Başkan Yardımcılığı, Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığı, Avrupa Konseyi’nin Kadın – Erkek Eşitlik Komisyonu Başkan Yardımcılığı yapması,

Öğrencisi Prof. Dr. Emre Kongar’ın anlatımıyla “tüm dünyadan haberi olan ve her an öğrendiği yeni bilgileri, sıcağı sıcağına öğrencileri ile paylaşan, genç, dinamik, yürüyen kütüphane gibi” bir hoca olması,

Yetişmesine katkıda bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bilim insanı ve gazetecinin bulunması,

Bir siyaset bilimci olarak sanat ve edebiyatın önemini verdiği derslerde de anlatarak, öğrencilerin siyaset bilgisinin derinleşmesine katkı sunması,

Gerek bireysel alanda, gerekse toplumsal alanda önyargılara karşı mücadele etmesi;

nedenleriyle, 2016 Mülkiye Büyük Ödülü’nün “Hocaların Hocası” hocamız Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a takdim edilmesine, Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği’nin 3 Kasım 2016 tarihli ortak yönetim kurulları toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.”

Nermin Abadan Unat kimdir?

1921 Viyana doğumlu olan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, İzmir Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Nermin Abadan Unat, 1944 yılında girdiği Ulus gazetesinde 1950 yılına kadar çalıştı. Kazandığı bir bursla Amerika'ya giden Unat, Minnesota Üniversitesi'nde aldığı lisansüstü eğitimden sonra 1953 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladı. Fakültenin ilk kadın asistanı oldu. Beş yıl sonra doçent, 1966 yılında da profesör oldu. SBF’de Siyasal Davranış Enstitüsünü kuran Abadan Unat, yurt dışında birçok yerde çalışmalar yaptı. Yurt dışındaki göçmen Türk işçiler ve kadın sorunları konularıyla ağırlıklı olarak ilgilendi.

Uluslararası Siyasi İlimler Derneği (IPSA) başkan yardımcılığı, Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığı, ve 1978’den itibaren Avrupa Konseyi’nin Kadın - Erkek Eşitlik Komisyonu başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 1978 - 1980 yılları arasında CHP'den kontenjan senatörü olarak meclise girdi. 1989 yılında SBF'den emekli oldu. 2012 yılında Vehbi Koç Ödülü'ne layık görüldü.

Yurt dışındaki Türk işçiler konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Almanya Devlet Başkanı’ndan liyakat nişanı aldı.

1978-80 arasında “kontenjan senatörü” olarak TBMM’ye girdi. 1989’da SBF’den emekli oldu. Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi’nin Kadın Araştırma Merkezi’nde ders verdi. Göçmen işçiler konusunda gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları nedeniyle Federal Almanya Devlet Başkanı’ndan liyakat nişanı aldı. Almanca, İngilizce, Fransızca kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yaptı. İletişim bilimlerinin oluşumuna katkı veren öncü isimlerden olan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, “kamuoyu” sözcüğünü Türkçeye kazandırmıştır. Sonradan “halkla ilişkiler” olan “Halkla Münasebetler” sözcüğünü literatürde ilk kez kullanan kişidir.