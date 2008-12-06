Mülkiye Büyük Ödülü Boratav’a

Mülkiyeliler Birliği Derneği’nce, her yıl 4 Aralık’ta kuruluş yıldönümleri gerekçesiyle verilmekte olan Mülkiye Büyük Ödülü’ne bu yıl, Ankara Üniversitesi (A.Ü.) Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ünlü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Korkut Boratav layık görüldü



Dernekten yapılan açıklamaya göre, ödül gerekçesinde, Boratav’ın her Mülkiyeli’nin kendisine örnek aldığı kişiliği, güleryüzü, aykırı düşünceye olan hoşgörüsü, araştırmacı kimliği ve akademik başarısı vurgulandı.

Boratav’ın, eleştirel iktisat düşüncesinin Türkiye’de yerleşmesine katkıda bulunduğu, neo-liberal politikalarla ilgili bilimsel veriler ortaya koyduğu ve özerk-demokratik-bilimsel üniversite talebi savunan Öğretim Elemanları Sendikası’nın kurucularından olduğu kaydedildi. Açıklamada, Boratav’ın “Mülkiye’nin emekçilere bakan yüzü” olduğu belirtildi.



2002’de emekli oldu



Boratav, 1935’te Konya’da doğdu. Halkbilimci Pertev Naili Boratav’ın oğlu olan Boratav, 1959’da A.Ü. Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1960’da A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne asistan olarak girdi. 1964’te aynı fakültede, iktisat doktorasını tamamladı. 1964-66’da Cambridge Üniversitesi’nde araştırmalar yaptı. 1983’te Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’nca üniversitedeki görevine son verildi. 1984-1986’da Zimbabwe Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Danıştay kararıyla fakültesine dönen Boratav 2002’de emekli oldu.

