Mülkiye 2010 ajandası satışta

T24 - 150. Yıl anısına Genel Merkezimizce hazırlatılan Mülkiye 2010 Ajandası Birliğimizde satışa sunulmuştur. Ajandadan edinmek isteyenler Birlik’le irtibata geçebilirler.



Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi



Ajanda ederi: 20 TL

İletişim: Tel: 0312.418 55 72 – Faks: 0312.4191373 – E-posta: mulkiye@mulkiye.org.tr

İsteyenler T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi 39009029-5001 no.lu hesaba 20 TL’yi yatırdıktan sonra, isimleri ve adresleri ile birlikte dekontu fakslayarak, posta veya kurye yolu ile adreslerine teslimat isteyebilirler.



Kutlamalarımıza Mülkiyelileri bekliyoruz



150. Kuruluş Yılı Kutlamaları İstanbul’da devam ediyor.



26 Aralık Cumartesi akşamı Kuzguncuk’taki Merkezimizde yapacağımız kokteylimize, 150. Yıl coşkusunu bir kez daha yaşamak üzere, tüm Mülkiyelileri davet ediyoruz.

Canlı müziğin de olacağı gece için rezervasyonlarınızı bekliyoruz.





Tarih: 26 Aralık 2009 Cumartesi

Saat : 19.30

Yer : Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi Lokali

Ücret : Kişi başı 40 TL.

