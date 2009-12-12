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Yaşam

Mülkiye 2010 ajandası satışta

150. Yıl anısına hazırlatılan Mülkiye 2010 Ajandası satışa sunulmuştur.

12 Aralık 2009 02:00

T24 - 150. Yıl anısına Genel Merkezimizce hazırlatılan Mülkiye 2010 Ajandası Birliğimizde satışa sunulmuştur. Ajandadan edinmek isteyenler Birlik’le irtibata geçebilirler.
 
Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi
 
Ajanda ederi: 20 TL
İletişim: Tel: 0312.418 55 72 – Faks: 0312.4191373 – E-posta: mulkiye@mulkiye.org.tr
İsteyenler T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi 39009029-5001 no.lu hesaba 20 TL’yi yatırdıktan sonra, isimleri ve adresleri ile birlikte dekontu fakslayarak, posta veya kurye yolu ile adreslerine teslimat isteyebilirler.


Kutlamalarımıza Mülkiyelileri bekliyoruz
 
150. Kuruluş Yılı Kutlamaları İstanbul’da devam ediyor.

26 Aralık Cumartesi akşamı Kuzguncuk’taki Merkezimizde yapacağımız kokteylimize, 150. Yıl coşkusunu bir kez daha yaşamak üzere, tüm Mülkiyelileri davet ediyoruz.
Canlı müziğin de olacağı gece için rezervasyonlarınızı bekliyoruz.
 
 
Tarih: 26 Aralık 2009 Cumartesi
Saat  : 19.30
Yer   : Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi Lokali
Ücret : Kişi başı 40 TL.
 

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