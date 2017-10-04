Mulhouse yangınının zanlısı tutuklandı

Fransa'da geniş yankı uyandıran Mulhouse kentinde bir binada çıkan yangınla ilgili soruşturma sürerken, L'Alsace gazetesi yangının nedeniyle ilgili bir iddia ortaya attı. Gazete yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 28 yaşındaki zanlının sigara izmaritini merdiven boşluğuna attığını itiraf ettiğini söylediğini yazdı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) sorularını yanıtlayan Mulhouse yangınını soruşturan savcı, iddiayı doğruladı. Savcı zanlının apartmandaki yangının çıkmasına neden olduğunu kabul ettiğini söyleyerek, yangının çıkma nedeninin zanlının sigarası olabileceğini kaydetti.

Mulhouse Cumhuriyet Savcısı Dominique Alzeari dün yaptığı açıklamada, ilk bulguların olayın “büyük olasılıkla kundaklama olduğunu gösterdiğini” söylemişti. Savcı buna rağmen soruşturmanın devam ettiğini belirterek bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

AFP'nin haberine göre gözaltındaki 28 yaşındaki erkek yangının çıktığı binada yaşıyor. Savcılık, bu kişinin değişik kundaklama eylemlerinden ötürü daha önceden fişlenmiş ve sabıkalı olduğunu bildirmişti.

Yangın pazar geceyarısı kentin Bourtzwiller semtinde 5 katlı bir apartmanda çıkmıştı. Elde edilen bilgilere göre, apartmanın bodrum katında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm bina içinde yoğun bir duman tabakası oluşmasına neden oldu. Yangında 6, 7, 9 ve 11 yaşlarında 4 çocuk ile 53 yaşında bir yetişkin yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren çocuklardan 3’ü aynı zamanda Türk vatandaşı. Yangın sırasında 8 kişi yaralandı.

dpa/AFP/ HT/BÖ

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