Mulhouse Savcısı: Olay büyük olasılıkla kundaklama

Fransa’da geniş yankı uyandıran yangın sonrası başlatılan soruşturmayla ilgili bilgi veren Mulhouse Cumhuriyet Savcısı Dominique Alzeari, ilk bulguların olayın “büyük olasılıkla kundaklama olduğunu gösterdiğini” söyledi. Buna rağmen soruşturmanın devam ettiğini belirten Fransız savcı yangından yaklaşık 2 saat 40 dakika sonra bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan 28 yaşındaki erkeğin yangının çıktığı binada annesi ile yaşadığı öğrenildi. Savcılık, bu kişinin değişik kundaklama eylemlerinden ötürü daha önceden fişlenmiş ve sabıkalı olduğunu bildirdi. Gözaltına alınan kişinin hangi gerekçeyle tutulduğu henüz açıklanmış değil.

Yangın pazar geceyarısı kentin Bourtzwiller semtinde 5 katlı bir apartmanda çıkmıştı. Elde edilen bilgilere göre, apartmanın bodrum katında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm bina içinde yoğun bir duman tabakası oluşmasına neden oldu. Çoğu uykuda yangına yakalanan bina sakinleri kurtulmak için balkonlara çıktı. Üst katlarda oturanlar yangından kaçmaya çalışırken yoğun duman nedeniyle apartmanın alevlerle kaplı giriş ve bodrum katlarında sıkıştı. Ölen ve yaralananların çoğunu üst katlarda oturanlar oluşturuyor.

3 Türk çocuğu can verdi

Yangında 6, 7, 9 ve 11 yaşlarında 4 çocuk ile 53 yaşında bir yetişkin can verdi. Yaşamını yitiren çocuklardan 3’ü aynı zamanda Türk vatandaşı. Yangın sırasında 8 kişi de yaralandı. Bunlardan 3’ünün durumu “ağır” olarak tanımlanıyor. Ağır yaralıların tamamı Türk kökenli.

İtfaiye konusunda polemik

Yangının meydana geldiği bina ve semtte yaşayanlar ile Savcılık ve Mulhouse belediyesi arasında bir de polemik yaşanıyor. Savcılık ve Mulhouse Belediyesi itfaiyenin çağırıldıktan “6 dakika sonra” olay yerine ulaştığını söylerken, yangına tanık olanlar itfaiye ve ilk yardımın “çağırıldıktan yaklaşık 40 dakika sonra” binaya geldiğini söylüyorlar. Semtte yaşayan bazı Türkler, itfaiyeye telefon ettiklerinde itfaiyenin “kendilerine inanmadığını” belirttiler. İtfaiyenin “ancak dört kişi telefon ettikten sonra harekete geçtiği” iddia ediliyor. İtfaiye ise bu suçlamaları reddediyor.

Binanın durumu

Semt sakinleri yangın çıkan binanın eski olmasından da şikayetçi. Binada oturan Türk kökenliler apartmanda son 20 yıldır hiçbir elektrik kablosunun değiştirilmediğini, tadilat da yapılmadığını söylüyor. Mulhouse Savcılığı ise 1950’li yıllarda inşa edilen binanın “düzenli olarak kontrolden geçirildiğini, binayla ilgili hiçbir şikayet alınmadığını ve binanın güvenlik normlarına uygun olduğunu” bildirdi.

Ankara yakın takipte

Yangının çıktığı bina ve semtte çok sayıda Türk kökenlinin yaşıyor olması nedeniyle Strasbourg Başkonsolosu Özgür Çınar olay yerine gelerek polis ve savcılıktan bilgi aldı. Ankara, yangınla ilgili soruşturmayı takip amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan bir yetkiliyi görevlendirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da bugün Mulhouse’da olay yerine bekleniyor.

Kayhan Karaca / Mulhouse

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