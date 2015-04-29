Mülakattan nasıl sağ çıkılır?

New York merkezli mülakat koçu Pamela Skilling işi gereği yıllardır mülakat fobisi olan insanlarla karşılaşıyor.

Öyle ki, başarılı ve zeki müşterilerinden biri bu korku yüzünden sevmediği bir işte çalışmaya devam ediyordu. Çocukken kekemeliği olan bu kişi zaman içinde onu kontrol etmeyi öğrenmiş, fakat bir-iki mülakat sırasında kekemeliğinin yeniden başladığını görünce, gerginlik anlarında hep bu sorunla karşılaşacağı korkusuna kapılmıştı.

Gerginliğin çeşitli nedenleri olabilir: Konuşma sorunları, mülakat becerilerinin unutulmuş olması, içe kapanık kişilik özellikleri, vb. Fakat hepsi aynı sonucu doğurur: Önemli bir konuda yüz yüze görüşme korkusu.

Peki, bu tür korkuları olan iş adayları bunu gidermek için ne yapabilir? Kağıt üzerindeki ikna edici özelliğinizi mülakat sırasında nasıl gösterebilir, korkularınızı nasıl aşabilirsiniz?

Hazırlığın fazlası olmaz

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Skilling’in kekemelik sorunu olan müşterisi için bulduğu çözüm, mülakatta karşılaşabileceği sorulara önceden çok iyi hazırlanmasını sağlayarak özgüvenini artırmak olmuş. “Bu sayede, konuşma tarzı konusunda da samimi bir görüş sunuldu kendisine ve hafif bir kekemeliğin sorun olmadığı, hemen toparlanıp iyi cevaplar vermesinin önemli olduğu söylendi,” diyor Skilling.

Sonunda bu kişi yeteneklerine ve ilgi alanlarına çok daha uygun yeni bir işe girmiş.

Kendini pazarlama mı?

Paris Amerikan Üniversitesi’nde kariyer geliştirme müdürü Danielle Savage ise öğrencilerle ve dünyanın her tarafından mezunlarla çalışıyor. Öğrenci kültürünün bir özelliği olarak kişinin “kendini pazarlaması”nın hoş bir şey olarak görülmediğini, bu nedenle mülakat zamanında bu kişilerin dezavantajlı duruma düştüğünü söylüyor.

Savage bu öğrencilerden, mülakata hazırlanmada pazarlamacıların yöntemlerini kullanmalarını, yani piyasayı inceleyerek o konuda bilgi sahibi olmak istiyor.

“O işe aday kişi olarak işverenin ihtiyaçlarını, isteklerini ve sorunlarını bilmeniz gerekir. Buradan yola çıkarak kendinizden örnekler verip bu sorunları çözecek iyi bir aday olduğunuzu göstermelisiniz,” diyor Savage. “Böylece kendinizi övme ya da iş başvurunuzda yazdığınız şeyleri tekrarlama durumunda kalmayacak, konuyu işverenin istek ve ihtiyaçlarına ve sizin bu konuda sunacağınız yeteneklerinize getirmiş olacaksınız.”

Geçmiş başarılarınız ve sorunları nasıl çözdüğünüze yönelik açıklamalarınız, konuşurken kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak, kendinizi pazarlıyormuş duygusundan arındıracaktır.

Görünüşün önemi

Melbourne’de bir üniversitede insan kaynakları müdürü olan Joannah Griffin ise mülakat korkusu olan öğrencilere farklı önerilerde bulunuyor. Mülakat öncesinde bir arkadaşınız ya da ailenizden biriyle prova yaparak kendiniz hakkında konuşurken rahatlamak bunlardan biri. İkincisi ise giyim konusunda: “Görünüşünüz kendinizi nasıl hissettiğiniz konusunda belirleyici olabilir. Kendinizi ne kadar iyi hissederseniz o kadar özgüvenli olursunuz.”

Ayrıca mülakat öncesinde rahatlamak için derin nefes alıp vermek de işe yarayacaktır. “Gözlerinizi kapatıp mülakatın iyi geçeceğini düşünün. Bu iş ve şirket konusunda araştırma yaparak kendi yetenekleriniz ile istenen kriterler arasında paralellik kurun. Ne kadar çok bilgi sahibi olursanız soruları o kadar rahat yanıtlarsınız.”

Olumsuz düşünmeyin

İş görüşmesine giden çoğu aday, mülakatı yapan kişinin kendilerinin bir açığını bulmaya çalıştığını düşünür. Fakat Washington’daki bir danışmanlık şirketi müdürü Devora Zack durumun hiç de öyle olmadığını söylüyor.

“Hiçbir mülakatçı ‘umarım bu aday mülakatta başarı göstermez de benim için zaman kaybı olur’ dileğinde bulunmaz. Tersine ‘umarım bu aday aradığımız kişidir’ diye düşünür.

Yani aslında siz de, iş görüşmesini yapan kişi de aynı şeyi diliyorsunuzdur.