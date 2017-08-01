Mülakatlarda mağdur edilen öğretmen adaylarına çağrı: İtiraz edin!

Danıştay, sözleşmeli öğretmenleri mülakata tabi tutacak ınav komisyonuna dair yönetmeliğin, yürütmesinin durdurulmasına karar vermesinin ardından Eğitim İş Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Maksut Balmuk açıklamalarda bulundu. Balmuk, KPSS puanıyla barajı geçen ancak mülakatlarda elenen mağdur öğretmen adaylarına 'hukuksuz sınava' itirazda bulunma çağrısı yaptı. Balmuk, “Sendika olarak bizim itiraz girişimimiz olamaz. Biz bu konuda sendika olarak idareye başvursak dahi mağdur edilen kişilerin atamasının yapılamasını talep edemeyiz, çünkü biz mağdur konumda değiliz. Bu süreç mağdur kişiler üzerinden gidilmesi daha doğru olacaktır” dedi.

Birgün gazetesinden Çağlar Ballıktaş'ın haberine göre, Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası’nın (Eğitim İş) “Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe” karşı açtığı davada karar çıktı. İtirazda yönetmeliğin KPSS’yi bertaraf eder nitelikteki kariyer ve liyakat ilkelerini hiçe sayan sözlü sınav uygulaması ve bu sınava ilişkin bağlı hükümlerin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten Eğitim İş, çok sayıda hükmünün iptal edilmesini istedi.

Danıştay 12’nci Dairesi’nde görülen davada mahkeme, sözlü sınavı yapacak olan sınav komisyonunun oluşumuna ilişkin yönetmeliğin 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının, komisyonu oluşturacak kamu görevlilerine ilişkin hiçbir belirleyici somut kriter bulunmadığı gerekçesi ile yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

‘Hukuksuzluk kanıtlandı’

Eğitim İş Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Maksut Balmuk, Danıştay’ın verdiği kararla yönetmeliğe göre oluşturulan komisyonun hukuksuzluğunun kanıtlandığını belirterek, sınavın Anayasa’ya aykırı olduğuna dikkat çekti.



Verilen kararla birlikte asıl görevin artık mağdur edilen öğretmenlere düşütünü belirten Balmuk, öğretmen adaylarına İdari Dava Daireleri Kurulu’na itirazda bulunması çağrısında bulundu. Öğretmenlerin İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından itirazın reddedilmesi halinde ise konuyu yargıya taşımaları gerektiğinin altını çizen Balmuk, “Sendika olarak bizim itiraz girişimimiz olamaz. Biz bu konuda sendika olarak idareye başvursak dahi mağdur edilen kişilerin atamasının yapılamasını talep edemeyiz, çünkü biz mağdur konumda değiliz. Bu süreç mağdur kişiler üzerinden gidilmesi daha doğru olacaktır” dedi.

'İtirazı yineledik'

Danıştay’ın verdiği karar ile birlikte ilgili yönetmeliğin yenilenmesi gerektiğini bildiren Eğitim İş Avukatı Burak Sabuncu ise, “Öğretmenler liyakati belirsiz komisyon aracılığıyla alınmamış oldu” dedi.

Yürürlükten kaldırılan komisyon tarafından yapılan öğretmen atmalarının iptal olamayacağını belirten Sabuncu, Danıştay’ın oyçokluğu ile reddettiği taleplerde dikkat çekici unsurlar bulunduğunu da sözlerine ekledi. Mahkemenin eş durumu ataması ile sözlü sınavın getireceği sıkıntılar konusunda görüş ayrılıklarına düştüğünü söyleyen Sabuncu, “Yönetmelikteki bu maddelerin Anayasa’ya karşı olduğu ortaya koyulmuş oldu. Eğer bir hâkim daha karşı oy verseydi iptal edilmiş olacaktı” diye konuştu.