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Yaşam

Mükemmel tatilin gerçek formülü

Formül: ((N(d)µ(d)-40)(r))/(?(b)((C(d)-µ(d) )N(d)-41/40 c) ) (41c.a)/?40?^2

23 Ağustos 2012 15:27

İngiltere’nin Sussex Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Psikolog David Lewis, mükemmel bir tatili formüle döktü.

David Lewis aynı zamanda 1000 yetişkin üzerinde yaptığı araştırmalarda uzun haftasonu tatillerine çıkmak isteyenlerin en çok Edinburgh, sonra Londra’yı tercih ettiklerini gördüğünü açıkladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, araştırmacı en iyi tatilin kişinin evinden en fazla 4 saatlik uzaklıkta bulunan bir yerde geçirilecek 3 gün olduğunu söyledi. Lewis’e göre en çok rahatlatan ve dönüşte en az strese sokan tatil bu şekilde yapılıyor.

Mükemmel tatilin, stres katsayısı, sıkıntı, dinlenme, tatilin masrafı ve zaman gibi faktörlere bağlı olduğunu belirten Lewis’in formülü şöyle:

N(d) = Bir yıl içindeki tatil günleri ve muhtemel tatillerin sayısı
C(d) = Tatile çıkılacak günlerin maliyeti
a(d) = Tatilin uzunluğuna bağlı olarak tatilcinin evinden uzaktayken hissedebileceği rahatlık katsayısı

ETİKETLER

İngiltereSussex ÜniversitesiPsikolog David Lewismükemmel tatil formül

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