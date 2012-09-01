T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mükemmel partneri internette aramak doğru seçim mi?

Almanya'da 2 binin üzerinde online partner sitesi bulunduğu tahmin ediliyor

01 Eylül 2012 19:25

Almanya’da internet üzerinden partner aramak ya da randevulaşmak artık sıradanlaştı. Binlerce çöpçatan sitesinin yüz binlerce üyesi var. İnternette partner aramak yetişkinler arasında bir nevi satış akdi gibi işliyor.

Anket aracılığıyla uygun bir partner aranıp bulunuyor. Üyelerin profili, büyük bir arama operasyonunda olduğu gibi kapsamlı bir şekilde açıklanıyor. Göz rengi, saç rengi, boyu ya da kişinin geceleri pencere açıkken uyuyup uyuyamadığı… Onlarca soruya cevap bulmanız mümkün. Ya da boyu 1,60 ve 1,70 arasında, sarışın, sigara içmeyen, 40’lı yaşlar civarında bir partner arayan erkek, birkaç tıkla uygun seçenekleri görebiliyor.

 

Kriterler farklı

 

Ancak internette partner arayanların kriterleri genelde daha geleneksel kalıyor. Erkekler hemen bir fotoğraf görmek istiyor, kadınlar da çoğunlukla kendileriyle aynı ya da daha yüksek bir eğitim seviyesine sahip erkeklerle iletişim kuruyor.

İnternette eş arama sitelerinin paralı üyelerinden biri olan Anna da iki yıl önce 30 yaşına bastıktan sonra bu yöntemi seçmiş.

Kesin rakamlar bilinmiyor ancak Almanya’da 2 binin üzerinde online partner sitesi bulunduğu tahmin ediliyor. Almanların yüzde kaçının bu siteleri kullandığı konusunda ise güvenilir veriler yok. Site işletmecileri ülke genelinde sekiz milyon kullanıcı olduğundan yola çıkıyor. Ve bu rakam her geçen gün artıyor. (Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

Mükemmelpartnerinternetprofilkadınlarerkekler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24