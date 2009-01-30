Mükemmel kadını yaratma kataloğu

Kate Winslet fotoğrafları - FOTOGALERİ

Hastalarının çoğunluğunun Hollywood ünlüleri gibi görünümek istedikleri için bıçak altına yattıklarını söyleyen ünlü plastik cerrah Richard Fleming’in listesinde kusurlu gördükleri yerleri değiştirmek isteyen kadınlar için canlı modeller hâlâ Hollywod ünlüleri.Ortağı Toby Mayer ile Beverly Hills Institute of Aesthetic and Reconstructive Surgery adlı merkezi yöneten Fleming “hastalarımız daha dinç, enerjik ama en önemlisi televizyonda ya da magazin basınında gördükleri ünlüler gibi genç görünmek istiyorlar” diye konuştu.Cerrahlar, birçok kadının, bu yıl Oscar heykelciğini alması olası görülen Kate Winslet’ın cildi gibi bir cilde sahip olmak istediği görüşünde birleşiyor. Birçok Hollywood starının güneş yanığı bronz teninden ziyade kadınlar, Winslet’ınki gibi doğal görünümü olan bir cildi olmasını arzu ediyor.“The Reader”daki rolüyle bu yıl en iyi kadın oyuncu Oscar’ı için aday olan 33 yaşındaki Kate Winslet, diğer ünlü yıldızların yanında kendini şişman hissettiğini dile getirse de en güzel kadınlar listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Cerrahlar, hastalarının onun gibi bir vücuda sahip olmak için bıçak altına yattığını belirtiyor.“Friends” dizisinin ünlü oyuncusu Jennifer Aniston ve yeni anne Jessica Biel de kadınların sahip olmak istediği ideal vücut ölçülerine sahip.BURUNAmy Adams, Katherine HeiglGÖZLERBeyonce, Penelope CruzÇENETyra Banks, Rachel WeiszDUDAKLARAngelina Jolie, Anne HathawaySAÇBlake Lively, Isla FisherYANAKLARCameron Diaz, Heidi KlumCİLT-TENCate Blanchett, Kate Winslet(NTV)