Mükemmel gülüşü yakalayın

Kusursuz dişlere sahip olmak hiç de zor değil! Önemli olan adımları doğru atmanız. İşte o adımlar...



1. Hijyen: Kusursuz dişlere sahip olmanın ilk şartının ağız ve diş bakımı olduğunu belirten Plusdent Diş Kliniği'nden Diş Hekimi Onur Öztürk Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, ağız hijyenine yeterince önem göstermeyen bireylerin diş ve dişetlerinde problemler olacağını ayrıca ağız kokusu problemi yaşayabileceklerini bunun için günde en az iki kere dişlerini fırçalamaları gerektiğini, diş ipi ve ağız gargaralarını kullanmaları gerektiğini belirtiyor. Bunların yanı sıra 6 ay da bir diş hekimine yapacakları ziyaretler sayesinde de dişlerinde olabilecek herhangi bir problemi önceden önlemini alabileceklerini ve bu esnada yapılabilecek basit bir diş taşı temizliği ile de diş taşı ve diş lekelerinden kurtulup daha temiz ve ferah bir görünüme sahip olabilirler diyor.



2. Diş beyazlatma: Beyaz dişlere sahip olmanın artık sanıldığı kadar zor olmadığını belirten Öztürk, beyaz dişlere sahip olmak için ofis tipi ve ev tipi olmak üzere iki yöntem kullanıldığını belirtiyor. Ofis tipi diş beyazlatma yöntemiyle 1 saat içerisinde diş hekimi kontrolünde hayal edilen beyazlığın elde edildiğini (bazen ikinci bir seans da gerekebilir) bunun yanında ev tipi diş beyazlatma yönteminde ise diş hekiminin evde kullanılması için kişiye özel kalıp ve kalıbın içine koyması için özel malzemeleri verdiğini ve bu şekilde de 10-14 gün içinde dişlerin beyazlayacağını belirtiyor.



3. Porselen yapraklar: Dişlerinin renginin fazla sarı olmasının yanı sıra onların fazla küçük, aralıklı, çapraşık olduğunu düşünen ve yepyeni bir gülüşe sahip olmak isteyen bireyler için porselen yaprak adı verilen tekniğin mükemmel bir çözüm olabileceğini belirten Öztürk bu teknikle hastaların dişlerinin minumum aşındırma yapılmasıyla ortalama bir hafta gibi kısa bir süre de hayallerinde ki gibi bir gülüşe sahip olabileceklerini belirtiyor.



4. İmplant: Gerek estetik gerekse de sağlık açısından ağızda bir dişin eksik olması çok önemlidir. Diş eksikleri tedavisinde en etkili tedavinin ise implant tedavisi olduğunu belirten Öztürk implantların gerçek dişler kadar kullanışlı yapay diş kökleri olduğunu ifadelerine ekliyor.



5. Ortodonti: Her ne kadar ortodonti tedavisinin sadece çocuklar için olduğu düşünülse de ortodonti tedavisi yetişkinlerde de başarıyla uygulanmaktadır. Düzgün dişlere sahip olmak isteyen genç, yetişkin bireyler bu tedaviden yararlanabilirler.



6. Kırmızı estetik: Her ne kadar beyaz dişler hayal etseniz de dişetlerinizin fazla gözükmesi ya da dişeti seviyelerindeki uyumsuzluk kusursuz bir gülüşe sahip olmanıza engeldir. Bunun için yapılması gereken ise diş hekiminizden diş eti estetiği ilgili bilgi almaktır.



7. Eski porselenlere elveda: Yıllar öncesinin teknolojisiyle yapılan porselen kuronlar ilerleyen teknoloji ve bireylerin estetik algılarının artmasıyla artık kişileri memnun etmemektedir. Eskiden porselen yaptırmış ancak bunların yeterince doğal olmadığından şikâyet eden, bunları değiştirmek isteyen kişiler için artık yepyeni tedavi teknikleri olduğunu belirten Öztürk tam seramik porselenlerle ışık geçirgenliği sayesinde doğal dişleri andırdığını belirtti.

