Mükemmel cilt için su için

Mükemmel bir cilde sahip olmak aslında imkânsız değil. İşte yapmanız gerekenler…



* Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmayın.



* Günde en az 8-10 bardak su için.



* Sigaradan ve içilen ortamlardan uzak durun.



* Alkol ve kafein tüketmekten kaçının.



* Çok makyaj malzemesi kullanmayın.



* Hayatınızdaki stres faktörleri ile mücadele edin ve rahatlamayı öğrenin.



* Düzenli olarak spor yapın.



* Florlu sulardan içmeyin.



* Saunaya girin.



* C ve E vitamini içeren kremler kullanın.



* Bulunduğunuz ortamdaki havanın nemli olmasını sağlayın.



* Demir yönünden zengin gıdalar tüketin. (Kabak, buğday, ciğer, yumurta, badem, kuru üzüm, yulaf ve mercimek)



* C vitamini içeren gıdalar tüketin. (Kırmızı biber, portakal, greyfurt, limon, kavun ve domates gibi...)



* Mineral içeren mantar, ciğer, somon arpa ve muz gibi besinler tüketin.



* Magnezyum içeriği zengin, badem, yulaf, arpa, peynir, tuna balığı, patates, mısır ve içeriğinde E vitamini zengin, çekirdek, brokoli, ıspanak tüketin.



* A vitamini açısından zengin, yumurta, süt, peynir, yoğurt, balık, karides, tavuk eti gibi besinler tüketin.



Aloe vera



Halk arasında 'sarısabır' olarak da bilinen 'aloe vera', çeşitli hastalık ve cilt sorunlarına karşı kullanılan bir bitkidir. Özellikle epitel doku ve bağışıklık sistemi için faydalıdır. Mide ülseri, sindirim rahatsızlıkları, kabızlık, ishal, hemoroit, zihinsel yorgunluk, migren, akne, kireçlenme, egzama, sedef, mantar, böcek sokmaları, güneş ve cilt yanıklarına iyi gelir.

