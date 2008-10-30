'Mükemmel Bir Gün' vizyona giriyor

İtalya'da yaşayan yönetmen Ferzan Özpetek'in son filmi "Mükemmel Bir Gün", yarın 40 salonda gösterime giriyor.Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya'da "Un Giorno Perfetto" ismiyle 5 Eylülde vizyona giren filmin senaryosunu, İtalya'nın en önemli senaryo yazarlarından biri olan Sandro Petraglia ile Ferzan Özpetek yazdı.Ağustos ayında düzenlenen 65. Venedik Film Festivali'nin yarışma bölümüne katılmaya hak kazanan 21 filmden biri olan, Eylül ayında Toronto Film Festivali'nde gösterilen ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali bünyesindeki 4. Uluslararası Avrasya Film Festivali'nin de açılış filmi olan "Mükemmel Bir Gün"de başrolleri Isabella Ferrari ve Valerio Mastandrea paylaşıyor."İnsanlık ve çevreciliğe yaptığı hizmetlerden" dolayı İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından "İtalyan Dayanışması Yüksek Liyakat Nişanı"na layık görülen Özpetek'in filmi, yarın 40 salonda sinemaseverlerle buluşacak.