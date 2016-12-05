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“Müjgan Ekin’den 42 gündür haber alınamıyor”

Baba Esat Ekin: 90’lı yıllara mı döndük?

05 Aralık 2016 02:48

Arkadaşının evine giderken polis olduğunu iddia edilen kişiler tarafından bindiği taksiden indirilerek götürülen Müjgan Ekin’den 42 gündür haber alınamadığı belirtildi.

BirGün’den Çağlar Ballıktaş’ın haberine göre 30 Kasım’da İHD Genel Merkezi’nde baba Esat Ekin’le birlikte basın toplantısı düzenleyen Genel Sekreter Selahattin Demir, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne Müjgan Ekin’in akıbeti hakkında bilgi verilmesini için başvuruda bulunduklarını belirtti. Demir, ancak bu güne kadar yetkililerden kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini söyledi.

Esat Ekin de kızına ulaşamadığını ve telefonunun da kapalı olduğunu söyledi. Kızının götürüldüğü gün Diyarbakır’dan Ankara’ya geldiğini belirten Esat Ekin, üç gün boyunca kızını aradıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak ‘’kayıp şahıs’’ ihbarında bulunduğunu bildirdi.

Her gün savcılığa giden Esat Ekin, 14 Kasım’da avukatı Mesut Özer’le birlikte yeniden Cumhuriyet Başsavcılığa’na başvurduğunda kızı hakkında ‘’kayıp şahıs’’ kaydının bile oluşturulmadığını gördüğünü anlattı. Ancak 18 gün sonra Batıkent Polis Merkezi’ne ‘’kayıp şahıs’’ kaydı yapıldığını belirten baba Esat Ekin, burada herhangi bir gözaltı kaydının olmadığının da kendilerine aktarıldığını söyledi.

Önemli bir iddia olmasına rağmen gözaltı kaydının bulunmamasının şüphe uyandırıcı olduğu belirten avukat Mesut Özer, 90’lı yıllarda da buna benzer gözaltılar yaşandığını hatırlattı.

Esat Ekin de kızına ulaşamadığını ve telefonunun da kapalı olduğunu söyledi. Kızının götürüldüğü gün Diyarbakır’dan Ankara’ya geldiğini belirten Esat Ekin, üç gün boyunca kızını aradıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak ‘’kayıp şahıs’’ ihbarında bulunduğunu bildirdi. Her gün savcılığa giden Esat Ekin, 14 Kasım’da avukatı Mesut Özer’le birlikte yeniden Cumhuriyet Başsavcılığa’na başvurduğunda kızı hakkında ‘’kayıp şahıs’’ kaydının bile oluşturulmadığını gördüğünü anlattı. Ancak 18 gün sonra Batıkent Polis Merkezi’ne ‘’kayıp şahıs’’ kaydı yapıldığını belirten baba Esat Ekin, burada herhangi bir gözaltı kaydının olmadığının da kendilerine aktarıldığını söyledi. Önemli bir iddia olmasına rağmen gözaltı kaydının bulunmamasının şüphe uyandırıcı olduğu belirten avukat Mesut Özer, 90’lı yıllarda da buna benzer gözaltılar yaşandığını hatırlattı.

Kızının kaybolmasının veya gözaltına alınmasının devletin sorumluluğundaki bir olay olduğu söyleyen Esat Ekin “ Ankara gibi yerde saat 15.00 gibi bir zamanda bir insan kayboluyorsa ve bulunamıyorsa bu devletin sorumluğundadır. Ben kızımı istiyorum. Kızımın gözaltında olduğunu düşünüyorum. Acaba 90’lı yıllara geri döndük mü diye düşünüyorum” dedi.

 

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