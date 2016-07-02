Ceyhun Yılmaz'a o sözleri için hapis istemi!

Canlı yayında oyuncu Müjde Uzman için "Oros.." diyen Ceyhun Yılmaz hakkında dava açıldı. Yılmaz, 2 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, "Burada Laf Çok" isimli programa 18 Kasım 2015'te konuk olan Ceyhun Yılmaz, sunucu Mesut Yar'ın oyuncu Müjde Uzman'a "Mesleğiniz nedir?" diye sorması üzerine, yanında oturan Mehmet Turgut'a eğilerek "o...luk" demişti. Duyulmayacağını sandığı bu söz mikrofon nedeniyle yayına yansımıştı. Müjde Uzman, Ceyhun Yılmaz'a üç kuruşluk tazminat davası açıp, savcılığa da suç duyurusunda bulunmuştu.

"Sözleşmelerin feshedildi"

Soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz'ın ifadesine başvurdu. Yılmaz, "Amacım sadece Turgut'u güldürmekti. Olayın Müjde'yle hiçbir alakası yok. Kendisinden özür diledim. Konu kapandı. Fakat basın bu konuyu kendisine o kadar çok malzeme edindi ki olay kontrolümüzden çıktı. Müjde ile yaşadığım bu durum sonrası işimi de kaybettim. İmzaladığım birkaç reklam filmi vardı. Hepsi şirket tarafından feshedildi. Arkadaşım Müjde'yi istemeden de olsa kırdım, üzdüm. Pişmanım" dedi.

"Şikâyetinden vazgeçmedi"

Uzman ise ifadesinde, Yılmaz'ın canlı yayındaki sözleriyle milyonların önünde rencide edildiğini ve gururunun kırıldığını kaydetti. Ünlü oyuncu, "Küçük düşürüldüm. Şikâyetimden vazgeçmiyorum" diye konuştu.

Soruşturma sonunda, ünlü komedyen hakkında "hakaret" suçu kapsamında dava açıldı. Yılmaz, asliye ceza mahkemesinde, 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.