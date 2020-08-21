Müjde beklentisiyle döviz kuru düşüşe geçti, Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor

Piyasalar yeni güne dolar ve euroda düşüşle başladı.

Merkez Bankası dünkü Para Politikası Kurulu'nda (PPK) faizi değiştirmeme kararını bir kez daha alarak 8.25'te sabit tutmuştu. Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı 'müjde gelişme' bekleniyor.

Dolar kuru Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervleri olduğu söylenen müjde öncesi geri çekilerek 7.21 -7.22 TL bandında seyrediyor. Euro 8.57, sterlin TL ise 9.56 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te İstanbul'da katılacağı özel bir programda açıklama yapması bekleniyor.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.