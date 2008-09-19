Müjde Ar'ın yeni hâli

Çiğdem Anad, Aysun Kayacı, Pınar Kür ve Müjde Ar’ın sundukları ’Haydi Gel Bizimle Ol’ programı, yeni sezondaki ilk bölümüyle ekrana geldi.



Program başlamadan kısa bir süre önce Müjde Ar’ın yaklaşık 20 kilo verdiği ve gıdısını aldırdığı haberleri gündeme gelmişti. 3 ayda 8 kilo zayıfladığını anlatan Müjde Ar, Çiğdem Anad’ın takılması üzerine son günlerde gündemde olan Muzaffer Kuşhan’a atıfta bulunarak "Kuşhan’a Muşhan’a gitmedim. Doktor kontrolünde zayıfladım. Kuşhan’a giden gelemiyor biliyorsun. Ben diabet olduğum için çok riskli zaten" diye konuştu.

