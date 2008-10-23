Müjde Ar’ın ikinci baharı

Yaz aylarında, hayli zayıflayıp gıdısını aldıran, yüzünü de gerdirdiği söylenen Müjde Ar, yıllara meydan okuyor.



Hafta Sonu dergisi zamanı başa saran Müjde Ar’ın hayatının kilometre taşlarını derledi. Asıl adı Kamile Suat Ebrem olan, 21 Haziran 1954 doğumlu Müjde Ar, Yeşilçam literatürüne ‘Esas kız, filmlerde öpüşmez ve sevişmez’ kuralını silip atan yıldız olarak geçti. Sinemada cinselliğinden çekinmeyen ve sorunlarına sahip çıkan bir kadın tipi yaratan Ar, Aysel Gürel’in büyük kızı. 1960’da babası evi terk ettiği için annesi ve kız kardeşi Mehtap Ar’la büyük bir hayat mücadelesine girişti.



En büyük hayat derslerini annesi Aysel Gürel’den aldı. İlk evliliğini 25 Eylül 1972’de yönetmen Samim Değer’le yaptı. Müjde Ar’ın kilometretaşı, 1974’te Halit Refiğ’in yönettiği “Aşk-ı Memnu” adlı TV dizisi oldu. ‘Bihter’ rolü ona uğur getirdi ve sinemada şöhret kapıları açıldı.



Ağustos 1977’de Samim Değer’den ayrıldı. O günden sonra da önce sinemada, ardından sahnelerde zirveye tırmandı. Sinemada en büyük yardımı Ertem Eğilmez’den gördü. Ancak tek derdi kemerli burnuydu. Hiç düşünmedi ve estetik operasyonla hokka burunlu Müjde Ar oldu. Ancak operasyon sonrası bir filmdeki tokat sahnesinde burnu zedelendi, bir operasyon daha geçirdi.



Şimdilerde, herkesin dikkatini çeken estetik operasyonlarla gençleşen Ar, Ercan Karakaş’la mutlu bir evlilik yaşıyor. Onun 80’li yıllardaki filmleri hâlâ tartışılıyor. Ancak kim ne derse desin, Ar sinemada cinselliğinden çekinmeyen ve sorunlarına sahip çıkan bir kadın tipi yaratarak bir devrime imza attı.