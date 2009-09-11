Müjde Ar'ın deli ünvanının hikayesi

Ünlü sanatçı Müjde Ar’ın lise yıllarına dayanan deli ünvanı, kaşlarını öğretmenine inat jiletlemesinden geliyormuş.

Müjde Ar okul yıllarında kaşlarını nasıl kazıttığını şöyle anlattı: “Fatih Kız Lisesi’nde okudum. Çok başarılı bir öğrenciydim. 9 aldığımda, kağıdımın 10’luk olduğuna inanıp, öğretmenle kavga ederdim. O yıllarda aynaya fazla bakmazdım ve arkadaşlarım yapsa da, ben kaşlarımı almazdım. Bir gün beden eğitimi öğretmenimiz, ‘Kaşlarını neden alıyorsun?’ diye tutturdu. Ertesi gün protesto etmek için kaşlarımı jiletle kazıyıp gittim okula. Deli unvanım buradan geliyor!”