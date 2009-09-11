T24 LogoT24 Logo
Magazin

Müjde Ar'ın deli ünvanının hikayesi

Ünlü sanatçı Müjde Ar’ın lise yıllarına dayanan deli ünvanı, kaşlarını öğretmenine inat jiletlemesinden geliyormuş.

11 Eylül 2009 03:00

Ünlü sanatçı Müjde Ar’ın lise yıllarına dayanan deli ünvanı, kaşlarını öğretmenine inat jiletlemesinden geliyormuş.

Müjde Ar okul yıllarında kaşlarını nasıl kazıttığını şöyle anlattı: “Fatih Kız Lisesi’nde okudum. Çok başarılı bir öğrenciydim. 9 aldığımda, kağıdımın 10’luk olduğuna inanıp, öğretmenle kavga ederdim. O yıllarda aynaya fazla bakmazdım ve arkadaşlarım yapsa da, ben kaşlarımı almazdım. Bir gün beden eğitimi öğretmenimiz, ‘Kaşlarını neden alıyorsun?’ diye tutturdu. Ertesi gün protesto etmek için kaşlarımı jiletle kazıyıp gittim okula. Deli unvanım buradan geliyor!”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24