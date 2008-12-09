Müjde Ar'ın anne vefası

Beraberinde birkaç da işçi götüren sanatçı, çevreyi düzenletip çiçek ektirerek mezarı bayrama hazırladı.Müjde Ar, annesiz geçirdiği ikinci bayrama da buruk girdi. Geçen şubatta hayatını kaybeden Aysel Gürel'e özlemi dinmeyen sanatçı, birkaç gün önce eşi eski milletvekili Ercan Karakaş ile birlikte mezarlıktaydı. Annesinin mezarınıziyaret eden Ar, beraberinde götürdüğü işçilere de çevreyi düzenlettirdi. Mezarın çevresine çakıl taşları döktüren, üstüne çiçekler diktiren sanatçı, duygusal anlar yaşadı.Mezarlıktaki düzenleme çalışmaları yaklaşık iki saat sürdü. Müjde Ar da bu süre boyunca mezarın başından ayrılmadı, işçileri yalnız bırakmadı ve tüm yapılanları kontrol etti. Bu arada sık sık ellerini açıp annesi için dua eden sanatçı, kimi zaman duygularını kontrol altında tutmakta zorlandı. Bir ara gözyaşlarına hakim olamayan Ar, işlerin tamamlanmasının ardından eşiyle beraber mezarlıktan ayrıldı.Annesi Aysel Gürel'in mezarı başında duygusal anlar yaşayan Müjde Ar, bir ara gözyaşlarına engel olamadı.