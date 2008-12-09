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Müjde Ar'ın anne vefası

Müjde Ar, geçtiğimiz günlerde eşi Ercan Karakaş'la annesi Aysel Gürel'in mezarını ziyaret etti.

09 Aralık 2008 02:00

Müjde Ar, geçtiğimiz günlerde eşi Ercan Karakaş ile birlikte annesi Aysel Gürel'in mezarını ziyaret etti.

Beraberinde birkaç da işçi götüren sanatçı, çevreyi düzenletip çiçek ektirerek mezarı bayrama hazırladı.

Mezarı eşiyle ziyaret etti

Müjde Ar, annesiz geçirdiği ikinci bayrama da buruk girdi. Geçen şubatta hayatını kaybeden Aysel Gürel'e özlemi dinmeyen sanatçı, birkaç gün önce eşi eski milletvekili Ercan Karakaş ile birlikte mezarlıktaydı. Annesinin mezarını
ziyaret eden Ar, beraberinde götürdüğü işçilere de çevreyi düzenlettirdi. Mezarın çevresine çakıl taşları döktüren, üstüne çiçekler diktiren sanatçı, duygusal anlar yaşadı.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Mezarlıktaki düzenleme çalışmaları yaklaşık iki saat sürdü. Müjde Ar da bu süre boyunca mezarın başından ayrılmadı, işçileri yalnız bırakmadı ve tüm yapılanları kontrol etti. Bu arada sık sık ellerini açıp annesi için dua eden sanatçı, kimi zaman duygularını kontrol altında tutmakta zorlandı. Bir ara gözyaşlarına hakim olamayan Ar, işlerin tamamlanmasının ardından eşiyle beraber mezarlıktan ayrıldı.
Annesi Aysel Gürel'in mezarı başında duygusal anlar yaşayan Müjde Ar, bir ara gözyaşlarına engel olamadı.

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