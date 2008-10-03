Müjde Ar'dan ilginç iddia

Ünlü oyuncu Müjde Ar, kadınları sperm hırsızlığıyla suçladı: 'Birçok kadın, kariyer sahibi, güçlü ve yakışıklı erkeklerin peşinde koşuyor. İlişki sırasında çaldıkları spermlerle izinsiz çocuk yapıyorlar. Çevremde böyle kadınlar çok... '



Annem yüzünden genelevde yattım



Müjde Ar, ilginç bir çocukluk anısını anlattı: Annem, turneye giderken beni ve kardeşimi yanında götürmüştü. Bir ilde otel bulamadık, genelevde sabahlamak zorunda kaldık



Müjde Ar, Türkmax’ta yayınlanan ‘Sinemacı’ adlı programa katıldı. Her konuşmasında gündem yaratan Müjde, bu kez şunları anlattı:



Bazı kadınlar sperm hırsızlığı yapıyor



Artık kadınlar sperm hırsızlığına başladı. Tüm kadınlar kariyer yapmış, güçlü, kuvvetli, yakışıklı erkek peşinde. Bazıları var ki; ilişkiye girip, erkeğin spermini alıyor. Sonra da adamdan izinsiz çocuk yapıyorlar. Çevremde böyle kadın sayısı çok. Bugünün kadınları babasız çocuk yapmaktan çekinmiyor.



İlk ben seviştim, devrim yaptım



Türk sinemasında hem başrol oynayıp, hem de sevişen ilk oyuncu oldum. Ne kadar değişim yarattığımı sonradan fark ettim. Benden önce sadece kötü kadınlar sevişirdi. Ben bu tabuyu kökünden yıktım. Ama bu iş beni de yıprattı. O zamanlar neler yazılıp çizildi anlatamam, o kadar çok incindim ki...















