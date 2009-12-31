Müjde Ar yargılanıyor

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Bir televizyon programında, öğrencilerin araç ve gereçlerinde Türk milli kahramanlarının figür ve resimlerinin kullanılmasını sağlayan Eskişehir Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ceylan için ''Hangi tarlada yetişiyor bu müdürler'' demesinden dolayı hakkında dava açılan Müjde Ar'ın ''görüntülü ileti yoluyla kamu görevlisine hakaret'' suçundan yargılanmasına başlandı.





3. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki Eskişehir Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ceylan hazır bulundu. Duruşmaya sanık Müjde Ar'ın avukatı Şennur Karasakal da katıldı.





Ceylan, savunmasında, Ar'dan şikayetçi olduğunu belirterek, avukatı Hamza Çiftçi'nin soruşturma aşamasında verdiği dilekçeye katıldığını kaydetti.





Milli eğitim müdürlerinin ülkeye faydalı nesiller yetiştirmekle görevli olduğunu ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:

''Görevim kapsamında yaklaşık 1,5 yıllık çalışmanın ürünü olan projem vardı. Projemde çocukları kötü alışkanlıklardan ve yanlış bilinçlenmelerden korumayı amaçlıyordum. Öğrenci çantalarından yabancı kökenli çizgi film kahramanlarını çıkarmayı düşündüm. Çantalarda yabancı kökenli çizgi film kahramanları yerine bizim kültürümüzden olan Keloğlan, Nasreddin Hoca gibi figürlerin olmasını istiyordum. Ağzımdan 'Barbie bebek' diye bir söz çıkmadı. Çalışmam Barbie bebek ile ilgili değildi.''





Ceylan'ın avukatı Çiftçi ise müvekkilinin internet arama motorlarında ''sübyancı'' kelimesiyle birlikte anıldığını belirterek, Ar'dan şikayetçi olduklarını bildirdi.





'Açıklamada Ceylan'a yönelik bir suçlama yok'





Müjde Ar'ın avukatı Karasakal ise müvekkilinin eğitim alanındaki aksaklıklardan üzüntü duyduğunu belirterek, Ar'ın ''eğitiminde aksaklıklar varken sadece çantalardaki resimler mi kaldı?'' yönünde açıklama yaptığını ifade etti.





Çantaların üzerindeki resimlerin müstehcen bulunduğu yönünde açıklama yapıldığını iddia eden Karasakal, ''Müvekkilimin açıklamaları bütüncül olarak kabul edilmelidir. Açıklamada İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ceylan'a yönelik suçlama yoktur. Müvekkilim topluma mal olmuştur bir kişidir. Burada basın ve ifade özgürlüğü kapsamında açıklama yapmıştır'' dedi.





Duruşma, Ar'ın İstanbul'un Sarıyer ilçesi adliyesinde ifadesinin alınmasının istemesinin ardından 4 Mart 2010'a ertelendi.





Eskişehir Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ceylan, 17 Mayısta AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin okul çantaları, araç ve gereçlerinde kullanılan yabancı hayali kahramanları içeren resim ve figürlerin yerine Nasreddin Hoca ve Keloğlan gibi Türk milli kahramanlarının figür ve resimlerinin kullanılması için çalışmalar yaptıklarını ifade etmişti.





Ceylan, öğrencilerin çantalarında Atatürk, Türk bayrağı, Yunus Emre'yi görmek istediklerini, milli kahramanları Eskişehirspor renkleriyle tasarladıklarını, öğrencilerin kullandığı her şeyin milli olması gerektiğini kaydetmişti.





Söz konusu çalışmaları çocukları yabancı kültür istilasından korumak için yaptıklarını ifade eden Ceylan, öğrencilerin araç ve gereçleri ile çantalarında Barbie yerine Keloğlan, örümcek adam yerine Yunus Emre, dalmaçyalı köpek yerine Sivrihisar'ın akbaş köpeğinin kullanılacağını söylemişti.





Ceylan, ''Neredeyse müstehcenliğe yakın resimler çocukları hayal dünyasında gezdiriyor, gerçeklerden koparıyor'' ifadesini kullanmıştı.Söz konusu haber, 18 Mayısta, yazılı ve görsel basında ''Barbie yerine Keloğlan kullanılacak'' başlığıyla yer almıştı.