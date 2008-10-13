‘Müjde Ar seksle ilgili program yapıyor’

Okan Bayülgen'in merakla beklenen yeni şovu "Disko Kralı", dün gece başladı. Ünlü şovmen Müjde Ar'a seks programı yapıyor göndermesi yaparak ilk bölümden polemik başlatmış oldu.



Ünlü şovmen Okan Bayülgen uzun bir aradan sonra dün gece ekranlardaydı. Bayülgen daha ilk geceden bir polemik başlattı. Kendisine seks hayatıyla ilgili bir soru sorulduğunda NTV'de tyayınlanan 'Haydi Gel Bizimle Ol'a gönderme yaparak, “Seksle ilgili program yapılıyor zaten. Müjde Ar yapıyor” diyen Okan Bayülgen polemikler için ilk oltasını atmış oldu.

