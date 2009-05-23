Müjde Ar, MEB'e çattı

Müjde Ar: Bunun adı sübyancılıktır - VİDEO

Yatak odası tarifi

NTV’de perşembe akşamları ekrana gelen, Müjde Ar, Çiğdem Anad, Pınar Kür ve Aysun Kayacı’nın sunduğu, “Haydi Gel Bizimle Ol” isimli programda, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açıklaması tartışıldı.Bu açıklama şöyleydi: “Öğrencilerin okul çantası, araç ve gereçlerinde, yabancı hayali kahramanları içeren resim ve figürlerin yerine, Nasreddin Hoca ve Keloğlan gibi Türk milli kahramanlarının kullanılması için çalışma yapılıyor.”Müjde Ar, bu açıklamaya çok sert tepki gösterdi. Böyle bir zihniyeti kabul edemeyeceğini belirten Müjde Ar, “Bunun adı sübyancılıktır. ‘Ay bana bir şey oluyor’ demek, bunun adı bire bir sübyancılıktır” diye konuştu.Çocukların okul çantalarında, araç ve gereçlerinde resmi kullanılan Barbie bebeklerin modernliği temsil ettiğini belirten Ar, “Hangi tarlada yetişiyor bu milli eğitim müdürleri?” dedi.Programa son dönemde lüks otomobilleri, helikopteri ve genç sevgilileriyle sık sık gündeme gelen evli iş adamı Ali Ağaoğlu da konuk oldu. Varlıklı bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Ağaoğlu’na Çiğdem Anad, “Gazetelerde yazıldığı gibi yalıda, mor renkli, tavanı aynalı, su yataklı bir odada mı yatıyorsunuz?” diye sordu.Ağaoğlu, “Görmüş gibi söylüyorsun” deyince Anad, “Göresimiz geldi” diye yanıt verdi. Müjde Ar da Anad’a, “O ne öyle madamın yeri gibi tarif ediyorsun” diye seslendi.Müjde Ar, Ağaoğlu’na, genç sevgililerinin parası için geldikleri kompleksi taşıyıp taşımadığını sordu. Ağaoğlu da şu yanıtı verndi: “Çirkin bir adam değilim, espritüelim, beraber olduğumu her şekilde maddi, manevi uçururum. Helikopterle ya da helikoptersiz...” diye konuştu.Müjde Ar da bunun üzerine, “Ne güzel söylüyor işte” ifadesini kullandı.