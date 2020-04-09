"Müjde Ar Koronavirüs'e yakalandı" iddiasına ilişkin eşinden açıklama

Oyuncu Müjde Ar'ın yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı iddiasına eşi Ercan Karakaş yalanladı.

Karakaş, oğlu Devrim Karakaş'ın Covid 19 test sonucunun 15 gün önce pozitif çıktığını açıkladı. Ercan Karakaş, 'Zorunlu açıklama' başlığıyla yaptığı açıklamada, Bugünlerde sosyal medyada ve basında yer alan eşim Müjde Ar’ın Koronavirüs’e yakalandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 15 gün önce oğlum Devrim Karakaş’ın Covid-19 test sonucu pozitif çıkmış olup, evindeki tedavisi sonrası sağlığına kavuşmuştur." ifadesini kullandı.