Müjde Ar Hopa'da ölen Metin Lokumcu'nun evine gitti

T24

Yanında yatardı

Çok durgunlaştı

Teselli ziyareti Teselli ziyareti

Ailenin bir de dört ayaklı dostu vardı. Metin Lokumcu’nun canı gibi sevdiği, Kurzhaar cinsi av köpeği Tukaş. Müjde Ar’ın, uzun süre sevdiği Tukaş’ın gözlerinde büyük bir acı ve yokluk hissi vardı sanki.Metin Lokumcu’nun kardeşi Mete Lokumcu, safkan Kurzhaar cinsi av köpeğinin öyküsünü şöyle anlatıyor: “2003 yılında Hopa’da Avcı Şener isminde birinden köpeği aldık. Bana Tukaş kutusunun içinde teslim ettiler. Abime de o kutu ile verdim. O da ‘Bunun ismi Tukaş olsun’ demişti. Abimle ilişkileri çok iyiydi. Birçok kez birlikte avlanmaya gittiler. Zamanının büyük bölümünü Tukaş’la geçirirdi. Kendisi İzmir’e, Samsun’a 3-4 günlük seyahatlere giderdi. O geldiğinde Tukaş onun ayaklarına dolanır, dakikalarca koklardı. Hatta geceleri de onun yanında yatardı.Abim öldükten sonra evimizin 600 metre kadar ilerisinde bulunan mezarına ilk gün Tukaş da geldi. Sonraki günlerde kesinlikle gitmiyor. İlk gün mezarını kokladı, sonraki günlerde biz giderken arkamızdan bakıyor. Tukaş’ın 2 yavrusu var. Küçük olanı bir şey bilmediği için peşimize takılıp mezarlığa kadar geliyor. Ancak büyük olan ve Tukaş kesinlikle mezarlığa yaklaşmıyor. Tukaş, abimin ölümünden sonra çok durgunlaştı. İyi bakıldığı için bugün ayakta durabiliyor. Ölümden sonra 3-4 gün ağzına tek lokma yiyecek koymadı.”Hopa’daki olaylarda ölen öğretmen Metin Lokumcu’nun ailesine başsağlığı dileyen Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu, Lokumcu’nun İzmir’de okuyan oğlu Ulaş için Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan’ı arayarak, burs bağlanmasını sağladı. Yaşanan olaylarla ilgili Hükümeti eleştiren Feyzioğlu, “Medeni insanları çekemiyorlar. Aydın insanları içlerine sindiremiyorlar” dedi. Müjde Ar da Lokumcu’nun eşi ile oğlu Ulaş’a sarılıp teselli etmeye çalıştı. Ar, Lokumcu’nun köpeği Tukaş’ı da sevdi.