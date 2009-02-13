Müjde Ar hâkimi suçladı

Müjde Ar, Abdurrahman Dilipak'ın kendisi hakkında yazdığı yazı için tekzibe ihtiyaç olmadığını söyleyen hakimin taraf olabileceğini ifade etti.



Müjde Ar, hakkında "Pornocu, grup seks yaparlar, ensest ilişkiye girerler” ifadesini kulllanan Abdurrahman Dilipak'ın yazısı için Vakit gazetesine noter kanalıyla tekzip göndermiş, ancak tekzip yayınlanmayınca Sarıyer Adliyesi'ne başvurmuştu. Ancak Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesi bu isteği "Dilipak'ın yazısı kendi bakış açısı ile yorum niteliğindedir ve bu yorumun verilmesinde kamu yararı bulunmaktadır" gerekçesiyle reddetmişti.



Müjde ar, mahkemenin kararına tepkili



Müjde Ar, "Bu şahıs bana köşesinde çok ağır hakaretlerde bulundu. 'Pornocu, grup seksçi, bilmem neci' dedi ve tekzip ettik. Mahkeme 'bunda bir şey yok' demiş. Bu da artık nerelere güvenip nerelere güvenmeyeceğimizin bence çok somut şeylerinden bir tanesi" diyerek karara tepkisini dile getirdi.



Müjde Ar'dan çok ciddi iddia!



Vekalet verdiği avukatının mahkemede edindiği izlenime de değinen Müjde Ar, şöyle konuştu:

"Burada benim avukatımın da bir gözlemi var, bu kararı veren hakim ile ilgili. Ben de bu işin peşini hukuken bırakmayacağım. Böyle, 'aaa, vah böyle mi oldu' deyip, böyle bir şey tabii ki söz konusu değil. Sonuna kadar gideceğim, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gideceğim bu konu ile ilgili. Ondan sonra da neyse hukuken artık o hakim için soruşturma mı açılır... Avukatın gözlemi o ki, bu kararı vermeyen kişinin bir taraf olduğu, bir tarafın şeyi olduğu 'ben jestlerinden, konuşmasından, her şeyinden anladım' dedi. Ama ben görmedim, bilmiyorum."



Müjde Ar, üst mahkemenin bu kararı değiştireceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.



(Televizyon Gazetesi)

