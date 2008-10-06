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Müjde Ar: Bir gece genelevde kaldım

Müjde Ar, 6 yaşındayken annesiyle çıktıkları bir turnede, kasabada otel olmadığı için genelevde kaldıklarını ilk kez anlattı.

06 Ekim 2008 03:00

Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın Türkmax kanalında başlayan 'Sinemacı' programına konuk olan Müjde Ar, çocukluğunda başından geçen ilginç bir anısını ilk kez ekranda anlattı. Bugüne dek 70'e yakın sinema filminde oynayan Ar; 6 yaşındayken annesi Aysel Gürel'le birlikte tiyatro turnesine çıktıklarını ve gittikleri bir kasabada otel olmadığı için mecburen genelevde kaldıklarını söyledi.

Burada ne satılıyor?

Müjde Ar, o günden aklında kalanları şöyle anlattı: "Hayal meyal hatırlıyorum;, etrafta bir sürü kombinezonlu kadın ve bir sürü adam vardı. Fiyat pazarlığı yapıldığına kulak misafiri olduk. Anneme 'Burada ne satılıyor?' diye sormuştuk. Yaşadığım bu tecrübe benim oyuncu olmamda rol oynadı. Zaten bunu yaşayan bir kadın ya oyuncu olurdu ya da tımarhanelik!"

Para kazanmadım

Mustafa Altıoklar'la sinema üzerine sohbet eden Ar, oyunculuktan çok para kazanmadığını ancak, 'Müjde Ar' ismini kazandığını söyledi. "Sinemanın beni geliştirdiği, olgunlaştırdığı, kadın yaptığı, Müjde yaptığı bir güç var" diyen usta oyuncu; "Onun için kafamın kızdığı her şeyi söyleyebiliyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum" şeklinde konuştu.

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