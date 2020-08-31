Müjde Ar: Bence annem Aysel Gürel'in kızı Sezen Aksu, kesin hastanede karıştık biz

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Savaş Özbey'in sorularını yanıtlayan sanatçı Müjde Ar, yakın arkadaşı Sezen Aksu'ya yönelik, "Parayla hiç ilişkisi olmayan, öyle bir insan modeli. Annem (Aysel Gürel) gibi. Başka bir dünyada yaşıyor. Zaten bence Aysel’in kızı Sezen. Kesin hastanede karıştık biz" düşüncesini dile getirdi.

Ar, "Yorulduk artık, 20 yıldır kavga etmiyoruz. 1976’da tanıştık Sezen’le. Bir gün arabamın yolunu kesti, 'Ben size hayranım' diye. Öyle tanıştık. Ettiğimiz zaman da öyle bağırış çağırışlı kavga etmezdik zaten. Bizim kavgalarımızın da tek konusu vardı: Para. Onun parayla ilgili her işini ben hallederim. Bu hiç para bilmiyor, anlamaz para nedir... Levent’te otururken bir çekmecesi vardı, içi para dolu. Birtakım insanlar giriyor, çıkıyor, gelip gidip para alıyor o çekmeceden. Soruyorum, 'E ne bileyim, borcumuz var herhalde' diyor. O kadar parayla ilişkisi yok. Mesela en sonunda bir gün telefonunu, elektriğini kestirdim bunun." ifadesini kullandı.

Ar, "E çünkü inanılmaz bir telefon parası geliyor. Bugünün parasıyla 7-8 bin lira para. Takibe aldım. Meğer evde çalışanlar sabahtan akşama kadar memleketlerini arıyormuş. Sezen’in telefon olmuş PTT. Kestirdim telefonu. Ben de deliyim ama, hızımı alamayıp elektriği de kestirdim. Kavga ettik tabii. Evimi bilmiyor, geldi sokağımda bağırıyor: 'Müjdeee seni çok seviyorum, beni affeeet' diye. Çantasız çıkar sokağa. Kaybolsa eve dönecek taksi parası yok üstünde. Hâlâ da yoktur. Parayla hiç ilişkisi olmayan, öyle bir insan modeli. Annem (Aysel Gürel) gibi. Başka bir dünyada yaşıyor. Zaten bence Aysel’in kızı Sezen." ifadesini kullandı.

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