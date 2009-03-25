Müjde Ar: Bağıran çağıran siyasilerden bıktım

Müjde Ar, CNNTürk'teki Medya Mahallesi programında Ayşenur Arslan'ın konuğu oldu, gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Programda siyasetçilere sert eleştiriler yönelten Ar, 'Bu işler ancak kadınların siyasete müdahalesiyle düzelir' dedi.



‘Siyasetçiler kimseye kızmamalı’



Siyasetçiler, kim olursa olsun bu makamlara talip olan kişi kimseye kızmamalı, kendine niye kızıldığını anlamaya çalışmalı. Bizde siyaset karşılıklı bir çatışma, hakaret, küfürle, bundan bir oy sağlama düşüncesiyle yapılıyor. İsrailli bir yazar var, o ülkenin Aziz Nesin'i gibidir, siyasetçilere birkaç yıl önce ölen bu yazarı okumalarını tavsiye ediyorum.



'Kılıçdaroğlu oyları artıracak'



Kılıçdaroğlu'nun oyları artıracağını düşünüyorum ama genele baktığımızda çok büyük bir fark olacağını sanmıyorum. Bunun nedenini de muhalefetin yeterince yapılmamasına bağlıyorum. Çok güçlü projeler lazım örneğin yardım alanlar için, yardım almasın ama ne yapsın?, buna bir cevap vermek lazım. Bence CHP bunları görmeye başladı ama yetmiyor. Daha geniş, tabana yayılan bir siyaset yapması lazım. AKP böyle başarılı oldu, gecekondu gecekondu gezdi. CHP'nin daha kanlı canlı, dişe dokunur projeler üretmesi gerek.



'Baykal'ın değişmesi zor'



90 yaşına kadar partinin başında kalmak gibi bir niyeti var Baykal'ın. Kılıçdaroğlu'nun başarısı Baykal'ı rahatsız edecek mi, etmeyecek mi onu göreceğiz. İnsanoğlu çok zor değişiyor, 50 yaşından sonra da çok zordur. Siyasetçiler için söylemiyorum ama kendimden de biliyorum çok zordur değişmek.



'Siyasetin yarattığı çevre kirliliği'



Ben sokaktaki insanın sürekli nefes nefese, bağıran çağıran siyasetçiden çok sıkıldığını düşünüyorum.Batıdaki gelişmiş demokrasilere baktığımız zaman, ne sokakta bayraklar görüyoruz, ne çevre kirliliği, ne ağzından tükürük saçan siyasetçiler görüyoruz. Karşılıklı anlaşıp, bu demode anlayıştan vazgeçmemiz lazım. Ben artık televizyona bakamıyorum, sesini kısıyorum, alt yazıları okuyorum.



Siyasete girecek mi?



Hiç öyle bir niyetim yoktu. Bu seçimlerde erkeklerin misket kavgası gibi, bu kavgayı bu sertliği gördükten sonra girmemiz şart dedim. Senin benim gibi kadınlar siyasette olmalı, bu işler ancak böyle düzelir. Sana 20 yıldır diyorum ki Ayşenur, 2010'a kadar biraz para kazanalım, sende aklını başını topla, birlikte siyasete girelim. Hangisi hoşumuza giderse, fikrimize değer veren, demokrasiye güvenimizi sarsmayacak bir partiye gidelim, çalışalım. Kadın olarak var olmak üzere siyasete girelim.



'Şöhret erkekleri çıldırtır'



Ertem Eğilmez'in bir lafı var. Şöhret erkekleri çıldırtır, kadınlara bir şey yapmaz diye. Kadınlar zaten şahane varlıklar, anneyiz hayata hayat katıyoruz.... Erkekler ise bir köşeden ya biz ne işe yararız diye bakarlar, bu kompleksle şöhret bunlara bulaştığı zaman çıldırırlar. Benim değil, Ertem Eğilmez'in lafı. Yüzde yüz katılıyorum, bu iktidar denen öcünün gücünü ancak kadınlar alır.





