Müjde Ar'dan Attila Özdemiroğlu'na: Sende şeytan tüyü vardı, huzur içinde uyu Ati

Oyuncu Müjde Ar, 15 yıl boyunca hayat arkadaşlığını yaptığı, besteci ve aranjör Attila Özdemiroğlu'nun çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, "Sende bütün dâhilerde olduğu gibi, şeytan tüyü vardı. Uzun yıllar paylaştık. Çok değerli yıllar ‘sen, ben, Aysel, Sezen’ Onno - Aysel ve Onno dan sonra sen de gidince, müzik tarihinde koca bir sayfa kapandı. Huzurlar içinde uyu Ati" dedi.

Müjde Ar şöyle konuştu:

“Notalarla dans eden müzik devi aramızdan ayrıldı. Erken gittin Ati. Geçen hafta konuştuğumuzda, ‘yırtarım bundan’ demiştin. Olmadı. İnsanların hayatlarına müziğinle kattığın zenginlikleri fark etmeyen kalmadı merak etme. Deli dolu yaşamından hepimiz bir şeyler çıkardık kendi payımıza. En kızılacak gibi olduğumuz anlarda bile sana kızılamazdı. Çünkü sende bütün dâhilerde olduğu gibi, şeytan tüyü vardı. Uzun yıllar paylaştık. Çok değerli yıllar ‘sen, ben, Aysel, Sezen’ Onno - Aysel ve Onno dan sonra sen de gidince, müzik tarihinde koca bir sayfa kapandı. Huzurlar içinde uyu Ati.”