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Müjdat Gezen'in avukatı: Yargıçlar, Madımak ruhuna yenik düştü

"Sulh Ceza Hâkimliği’nin bu kararı, işi derinden almadıklarının, yüzeysel incelediklerinin bir göstegesi"

24 Şubat 2017 11:57

Sanat merkezi kundaklanan Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, mahkemenin saldırganı serbest bırakma kararına ilişkin olarak, "Siyasi iktidarın giyotini olarak çalışmakla ünlenen sulh ceza yargıçları, bu kez Madımak ruhuna yenik düşerek, kundaklama, yakarak yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme suçundan soruşturulan şüpheliyi serbest bıraktılar" dedi.

Cumhuriyet'ten Kayhan Ayhan'a konuşan Ülgen, “MSM’yi kundaklayan ve içeride yaşayan insanların bulunduğunu bilen şüpheli, suçunu itiraf ettiği halde ve de savcının tutuklama talebine karşın, bırakıldı. Siyasi iktidarın giyotini olarak çalışmakla ünlenen sulh ceza yargıçları, bu kez Madımak ruhuna yenik düşerek, kundaklama, yakarak yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme suçundan soruşturulan şüpheliyi serbest bıraktılar. Sulh Ceza Hâkimliği’nin bu kararı, işi derinden almadıklarının, yüzeysel incelediklerinin bir göstegesi. ‘Bu beklediğmiz sonuç mu’ diye sorarsınız ‘evet’ diye yanıt verebiliriz. Serbest bırakma kararına karşı itiraz edeceğiz, belki savcı da itiraz edebilir. Davaya da müdahil olarak katılacağız” dedi.

Ülgen'in bu açıklamalarının ardından salgırganın serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz geldi. Dün gece geç saatlerde saldırgan gözaltına alındı.

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