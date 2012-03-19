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Müjdat Gezen'e haciz geldi

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'ndeki Müjdat Gezen Kültür Sanat ve Eğlence Merkezindeki birçok eşyaya haciz memurları tarafından el konuldu.

19 Mart 2012 22:59

 

T24 - Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde geçen yıl Kasım ayında birçok ünlü ismin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Müjdat Gezen Kültür Sanat ve Eğlence Merkezi’nin binasının inşaatı için malzeme temin eden özel bir firmaya 80 bin 22 TL’lik borcun ödenmediği gerekçesiyle icra memurları polis eşliğinde Müjdat Gezen Kültür Sanat ve Eğlence Merkezi’ne gelerek eşyalara el koydu. 
 
2 tiyatro salonu, kurs salonu, kafeterya ve işyerleri bulunan sanat ve eğlence merkezine gelen avukat Saygun Çelebi, yanındaki icra memurlarıyla birlikte polis eşliğinde haciz işlemlerine başladı. Sanat merkezinde bulunan bilgisayar, LCD televizyon ve kumandaları haczeden görevliler akşam sahnelenecek gösteri için sökmedikleri koltukları çarşamba günü sökecekleri öğrenildi. 
 
Haciz işlemlerinin ardından icra memurları, merkezdeki 6 monitör, 2 bilgisayar kasası, 1 LCD televizyon ve 2 yazıcıyı haczetti. 
Haciz işlemi sonrası açıklama yapan Müjdat Gezen Sanat Kültür Eğlence Merkezi İşletme Müdürü Can Bana, parayı ödediklerini bildirerek, "Bizim parayı ödediğimiz kişiyle malzeme satın aldığı şahıs arasında alacak verecek tartışması yaşanmış. Bunun üzerine malzeme satın alınan firma, malzemelerin ücretini bizden talep etti. Karşı tarafın avukatları bu parayı ödediğimizi bildiği halde gelip bize icra işlemini başlattılar. Biz de avukatlarımız aracılığıyla gerekli itirazı yapacağız. Müjdat Gezen de önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklamayı yapacaktır. Adalet elbet yerini bulacak" diye konuştu. 
 
Geçen hafta yapılmak istenen haciz işlemi Müjdat Gezen’in avukatla telefonla yaptığı telefon görüşmesi ve sorunun çözümü için süre istemesi üzerine eşyalar yediemine teslim edilmişti.
Müjdat Gezen daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, borçları olduğunu iddia eden Rafet Rızaoğlu’nun alçıpan işlerini yapıp karşılığında 80 bin TL aldığını söylemişti. Rızaoğlu’nun alçıpan aldığı firmadan fatura getirdiğini ve faturayı işleme koyarak, elinden de ’Hiçbir alacağım yoktur’ ibranamesini aldıklarını kaydeden Gezen, "Bana röportajlarda ’Hiç pişmanlığınız oldu mu?’ diye sorulur. Ben de ’Çok şükür yok’ derim. Şimdi yine sorarlarsa yanıtım ’Var’ olacak. Pişmanlığım Bursa Nilüfer’de okul açmak. Rafet Rızaoğlu, bizden aldığı parayı malzeme aldığı firmaya ödememiş. Firma sahibi Emin Çetin ile hiç bir iş yapmadık ismini ilk kez duyuyoruz. Fatura üzerindeki adres yanlış. Telefonlar ve cep telefonları cevap vermiyor. Firma avukatı Saygun Çelebi Bursa’daki avukatımla görüşüp pazarlık yaparak ’45 bin verin haczi geri çekelim’ demiş. Şimdi soruyorum adalet bu mu? Eğer buysa adaletin kimden yana çalışacağını görmek lazım" demişti. 

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