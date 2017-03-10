Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundakçısına hapis istemi

Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezini (MGSM) kundakladığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında "mala zarar verme" ve "kasten yangın çıkarma" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde bulunan MGSM'nin giriş kapısında 20 Şubat'ta gece saatlerinde çıkan yangına ilişkin, merkezi kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanmasına karar verilen şüpheli Mehmet Ali Aligül hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde şüphelinin gece vakti 01.25 sıralarında, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Merkezine giderek elinde bulunan benzin şişesindeki benzini, binanın öğrenci giriş kısmına dökerek yangın çıkardığı anlatıldı.

Yangında, binanın ahşap kapısının yandığı, kapı etrafının ise isten zarar gördüğü kaydedilen iddianamede, olay yeri ve çevresindeki kamera kayıtlarından şüphelinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanma anı kamerada:

İddianamede, şüphelinin alınan ifadesinde Müjdat Gezen'in, Halk TV'de sunulan Halk Arenası isimli programa telefonla katılarak, gazeteci Yılmaz Özdil ile konuştuğu sırada Osmanlı Padişahlarından 2. Abdülhamit'in torunu hakkında söylediği sözler nedeniyle bu suçu işlediğini, binanın yalnızca saçaklı kapı kısmını yaktığını söylediği aktarıldı. MGSM'nin idari şefi olan müştekinin ifadesinde ise olay nedeniyle yaklaşık 30 bin lira zararının olduğunu ve şüpheliden şikayetçi olduğunu beyan ettiği aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin ifadesinde belirttiği Halk TV'deki yayının youtube ve diğer bazı internet sitelerindeki görüntüleri incelendiğinde Müjdat Gezen isimli kişinin Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit'in torunu olduğu söylenen kadın hakkında söylediği sözlerin, bu padişahı seven kişilerde tahrik oluşturacak nitelikte sözler olduğu ve dolayısıyla şüphelinin müsnet suçları tahrik altında işlediği sonuç ve kanaatine varılmıştır."

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İddianamede, şüphelinin bu şekilde "yakıcı ve yanıcı madde kullanarak yakmak suretiyle mala zarar verme" suçunu işlediği gerekçesiyle 8 aydan 6 yıla, aynı eylemle "yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçunu da işlediği gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Öte yandan iddianamede, şüphelinin işlediği suçları TCK'nın 29. maddesindeki "haksız tahrik" suçu kapsamında değerlendirilerek cezada dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirim yapılması da talep edildi.

İddianamenin gönderildiği Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmesi halinde şüphelinin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.