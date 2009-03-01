Müjdat Gezen, şaibeli ödülü iade etti

Müjdat Gezen, Muhsin Ertuğrul Tiyatro Ödülleri’nde En Başarılı Tiyatro ödülünü reddettiklerini açıkladı.



Şişli Belediyesi’nin Muhsin Ertuğrul adına verdiği tiyatro ödüllerinin seçici kurulunun ödülleri birkaç tiyatroya bölüştürmesi ve bazı seçici kurul üyelerinin ödül alması üzerine yaşanan tartışmalar sürüyor. En Başarılı Özel Tiyatro ikincilik ödülünü alan Müjdat Gezen Tiyatrosu adına Müjdat Gezen ödülü reddettiğini açıkladı. Şişli Belediyesi’ne ödülünü ve 20 bin TL’lik çeki iade ettiğini belirten Müjdat Gezen, tiyatro adına yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Bu yıl birincisi verilen ‘Muhsin Ertuğrul Tiyatro Ödülleri’ne tiyatromuzun da aday gösterildiğini öğrenerek törene davet edildik. Tiyatromuza 20 bin TL’lik bir çek ve ödül verildi.



Jüridekiler bile ödül almış



Oraya gittiğimizde, herkes gibi biz de gördük ki jüridekilerin pek çoğu bu ödüle aday gösterilmiş ve iş bununla da kalmayarak ödül almışlar. O zaman bizim ödülümüzün bir değeri kalmadığını düşündük. Çünkü oyunumuzun yazarlarından biri de jüride bulunuyordu. Bu nedenle ödülü ve para çekini iade ediyoruz. Öğrencisi olmakla övündüğümüz büyük hocamız Muhsin Ertuğrul’un adına bu iş yakışmadı...” Devlet yardımını reddeden tek özel tiyatro olduklarının altını çizen Gezen, bu olay üzerine Muhsin Ertuğrul’un eşi Handan Ertuğrul ile görüştüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Handan Hanım bu durumdan çok rahatsız. ‘Aday olan jüri üyesi olamaz. Jüri üyesi de aday olamaz’ dedi. Eğer eşinin adına verilen bu ödüle böyle gölge düşmeye devam ederse bu ödülün verilmesine izin vermeyeceğini söyledi.”



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Orhan Alkaya ise Muhsin Ertuğrul Tiyatro Ödülleri’nin seçici kurulunda bulunmadığını açıkladı. Seçici kurulda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları dramaturglarından Dilek Tekintaş’ın yer aldığını sözlerine ekledi.



‘Şekil hatası var’



Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Türkiye Merkezi, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ödülleri saptayan seçici kurulun etik değerleri hiçe sayan bir tutum sergilemesini eleştirdi. “Her şeyden önce şekil hatası vardır” denilen açıklamada, seçici kurulda görev alanların oy kullanacakları ödüllere aday olmalarının büyük bir aymazlık olduğu vurgulandı. TEB açıklamasında, eleştirilerinin seçilen kişi, kuruluş ve yapıtlara karşı değil, seçim biçimine karşı olduğunun altı çizilirken “Biz tiyatro eleştirmenleri olarak şu sanatçının, bu yazarın ya da o topluluğun neden ödül aldığını tartışmıyoruz. Eleştirimiz, ödül mekanizması yanlış işletildiği içindir. Bir de, buram buram politika kokan böyle bir ödüllendirmeye Muhsin Ertuğrul adının karıştırılmasına üzülüyoruz. Muhsin Ertuğrul adı kimilerinin sandığı gibi ucuz değildir. Tiyatrocular Muhsin Ertuğrul adını ne bugün, ne de yarın orada burada ele güne kaptırmaz. Tiyatrocularımızın Muhsin Ertuğrul adının yanı sıra, tiyatro sanatını da siyasal tezgâha alet ettirmeyeceklerini biliyor ve inanıyoruz. Diğer taraftan, öyle ya da böyle, hiçbir tiyatro sanatçısı böyle tezgâhlara alet olmamalı diyoruz” dedi.

