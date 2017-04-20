Müjdat Gezen ifade verdi

Müjdat Gezen, Burhan Kuzu'nun şikâyeti üzerine bugün Anadolu Adliyesi'nde ifade verdi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre sanatçı Müjdat Gezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin (MGSM) kundaklanmasından sonra yaptığı basın açıklamasında AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesi ile ifade verdi.

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun şikâyeti üzerine İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından hakkında, "Hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Müjdat Gezen, bugün Avukatı Emine Deniz Şeren ile birlikte adliyeye gelerek soruşturma savcısı Ahmet Aslan'a ifade verdi.

Şikâyet sebebi sözlerini kabul etti

İfadesinde soruşturmaya konu sözleri sarf ettiğini kabul eden Gezen, "Bu sözleri bu sene içerisinde benim yönettiğim tiyatro okulunun kundaklanması olayının ardından okulda yaptığım basın toplantısı bünyesinde söyledim. Burada sadece Burhan Kuzu için sarf ettiğim söz kendi soyadı olan Kuzu'dur. Cümlenin devamında geçen öküz, inek, koyun ifadeleriyle bana hakaret eden diğer kişiler kast edilmiştir. Bu kişilere yönelik olarak ayrıca adli süreç başlattım" dedi.

İfadesinde, Burhan Kuzu'nun kendisi hakkında daha önce de olumsuz beyanatlarda bulunduğunu, basın mensubunun Kuzu'nun bu sözlerini kendisine hatırlatması üzerine soruşturmaya konu sözleri sarf ettiğini söyleyen Gezen, "Ancak belirttiğim gibi hakaret olarak algılanan diğer sözler Burhan Kuzu'ya değil, bana hakaret eden diğer kişilere yöneliktir ki, bu kişiler hakkında tazminat davaları açtım, başsavcılığa da şikayette bulundum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Ayrıca ben bir mizah sanatçısıyım, basın toplantısında böyle bir sorulunca bende mizahi bir dille cevap verdim" dedi.

"Yükmüşüm bu memlekete"

Gezen, ifadesinin ardından adliyenin önünde bir basın açıklaması yaptı. MGSM'nin kundaklanmasından sonra bir basın açıklaması yaptığını, bu açıklamada bir basın mensubunun Burhan Kuzu'nun yaptığı açıklamayı kendisine sorduğunu belirterek, "Burhan Kuzu bana hakaret etmişti, basın toplantısında bana sordular. Burhan Kuzu'nun dedikleriyle ilgili ne düşünyorsunuz diye. Yükmüşüm bu memlekete, herhalde bu memleketten gitmemi isteyenlerden biri Burhan Kuzu. Bu laflarının cezasını çekecek mutlaka yargı önünde. O arada da bir çok kişi bana basın yoluyla alenen küfür ve hakaret ediyordu" dedi.

Gezen: Onun da ifade verip vermediğini araştıracağız

Bu basın açıklamasında sarf ettiği sözler nedeniyle Burhan Kuzu'nun kendisini şikayet ettiğini, kendisinin de onu şikayet ettiğini hatırlatan Gezen, "Şikayeti üzerine ifade verdim. O da kendi konusuyla ilgili ifade vermiş olması lazım, ben verdim. Onun da ifade verip vermediğini araştıracağız tabi. Vermediyse eğer, o bana hakaret ediyor vermiyor, ben etmediğim hakaretten dolayı, kuzu dedim diye ifade veriyorum, öyle bir şey olmaz zaten. O zaman da kötü bir şey olur yani, yargı ne hale gelmiş diye laf var. O lafa inanmak istemeyiz hiçbirimiz" diye konuştu.