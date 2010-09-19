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Yaşam

Müjdat Gezen: Haluk yavşaklık konusunda aynaya bakıp konuşmuş

Haluk Bilginer’in “Oyuncuların çoğu yavşak” sözlerine Müjdat Gezen ve Ali Poyrazoğlu’ndan sert yanıt geldi.

19 Eylül 2010 03:00

T24 - Haluk Bilginer’in “Oyuncuların çoğu yavşak” sözlerine Müjdat Gezen ve Ali Poyrazoğlu’ndan sert yanıt geldi.


Haluk Bilginer’in Mehmet Turgut’a oyuncular hakkında yaptığı açıklamalarla tüm şimşekleri üzerine çekti. “Babam öldü ama hala sahneye çıkarım’ yavşaklığına inanmam. Ben babam ölürse sahneye filan çıkmam, k.çımı yesin herkes. Eski tiyatrocular, Anadolu’yu turlarken, parasızlıktan otelde rehin kaldık der ya, marifet diye mi anlatıyorsun, salaksın!” diyen Haluk Bilginer’in sözlerine en sert tepki Müjdat Gezen’den geldi.


Usta tiyatrocu “Bu söylenenleri Muhsin Ertuğrul duysa kemikleri sızlar. Asıl seyirciye k.çımı yesin demek yavşaklıktır. Muhsin Ertuğrul, Gazanfer Özcan, Nejat Uygur gibi duayenler, Anadolu’da aç kaldılar, rehin kaldılar, gerçekten babaları öldü sahneye çıktılar. Ben de babam öldüğünde sahneye çıktım. Bence aktörlükten biraz anlayanlar Haluk Bilginer’in şişirilmiş bir balon olduğunu bilirler” diyerek duygularını dile getirdi.



Haluk yavşaklık konusunda aynaya bakıp konuşmuş     


Haluk Bilginer’in açıklamalarına Ali Poyrazoğlu’da kayıtsız kalmadı. Poyrazoğlu “Yavşaklık konusunda aynaya bakıp konuşmuş olsa gerek. Haluk’un kendisini şişirdiği kadar efsane olmadığını hepimiz biliyoruz. Seyirciye kıçımı yesinler demek nasıl bir şeydir? Nasıl ar damarı çatlamaktır, haddini bilmezliktir. Seyirci ona cevabını verecektir. Ben babam ve yakınlarım öldüğünde oynadım, bizler oyuncuyuz ve işimizi yapmak zorundayız.”

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