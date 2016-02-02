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Kültür-Sanat

Müjdat Gezen gazetecilere hakaret ettiği için para cezasına mâhkum oldu

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu toplam 4 bin lira para cezası ödeyecek

Fotoğraf: Arşiv

02 Şubat 2016 22:47

Sanatçı Müjdat Gezen, Silivri'de gerçekleşen bir söyleşi programında görev yapan gazetecilere hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada para cezasına mahkum oldu.

Radikal'in haberine göre, Müjdat Gezen, 21 Şubat 2014 tarihinde Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi ve Fuaye Salonundaki söyleşi sırasında salonu terk eden Silivrili gazetecilere hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu. Son duruşmada Gezen, gazetecilere hakaret kastı olmadığını, bu nedenle beraatini talep etti. 

Hakim Mehmet Özbey, "Hakaret suçunun işlendiği sabit olmakla beraber işlemiş biçimi, özellikleri, suçun işlendiği yer, zaman ve suçun önem ve değerinin dikkate alınarak" Gezen'i toplamda 109 gün adli para cezasına çarptırdı. Müjdat Gezen, toplam 4 bin 360 lira para cezası ödeyecek.

Silivri Belediyesi ve Silivri Rotary Kulübü tarafından düzenlenen söyleşi programına katılmak için salona gelen Gezen, gazetecilerle bazı izleyiciler arasında yer yüzünden çıkan tartışma ve ardından gazetecilerin salonu terk etmesi üzerine, gazetecilere tepki göstermişti. 

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