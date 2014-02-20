Müjdat Gezen: Cumhurbaşkanı tarafsızlık yeminini tutmuyor

Tiyatrocu Müjdat Gezen, Mersin'de sahneye koyduğu 'Olmasaydı' adlı oyun sonrası internet yasasını onaylayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'ı sert dille eleştirdi. Youtube'da çok izlenen "Bir Başbakan İki Erdoğan" videosunu perdeden seyircilere izleten Gezen, Cumhurbaşkanı Gül'ün de tarafsızlık yeminini tutmadığını iddia etti.

İbrahim Maşe'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Organizatör Yunus Özdemir'in organizasyonuyla Mustafa Kemal Atatürk 'ün anlatıldığı 'Olmasaydı' adlı oyun, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelendi.

Müjdat Gezen Tiyatrosu oyuncularının sahne aldığı oyunda, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkamaması durumunda yaşanabilecekler sahneye taşındı. 'İngilizler Mustafa Kemal'i Samsun'a çıkmadan öldürseler ne olurdu?' sorusu ile başlayan oyunda, Atatürk olmasaydı tarihin akışının ne yönde değişeceği sahneye taşındı.

Bir Başbakan iki Erdoğan

Oyunun son bölümünde sahne alan Müjdat Gezen, sahneye kurdurduğu sinevizyondan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın bedelli askerlik, NATO'nun Libya'ya müdahalesi, tek dil, BOP Eş Başkanlığı gibi konularda yapmış olduğu farklı açıklamaların yer aldığı 'Bir Başbakan İki Erdoğan' videosunu seyircilere izleterek Erdoğan'ı ve iktidarı eleştirdi.

30 Mart'ta gerekeni yapacağız

Başbakan Erdoğan için 'Yiğidi öldür hakkını yeme. Matematiği kuvvetli' diyen Gezen, şunları söyledi:

"Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme var ya. Bunlar toplamayı çok iyi biliyorlar. Çarpma desen zaten Gezi'de çarpmaları gördük. Bölme zaten asıl işi. Çıkarmayı da artık 30 Mart'ta siz yapacaksınız. Ama taşın altına elimizi sokmamız gerekiyor. Gün o gündür. Hele ki burası. Ben geçen gün İzmir'de idim. Demokrasinin kalesi İzmir değil Mersin'dir. Hepimiz 30 Mart'ta gerekeni yapacağız. Hepimiz yanımızdakilere, 'Bak kardeşim sen gittin bu partiye oy verdin, iktidara getirdin. Demokrasinin gereği herkes istediği partiye oy verir. Ama sonradan gördün ki ayakkabı kutuları bunlarda. Camiye ayakkabı ile girmek yasak ama ayakkabı kutusu ile girmek sevap. Ama görüyorsun ki, rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk bunlarda. Eğer sen hala bunlara oy veriyorsan sende hırsızsın' diyeceksiniz."

Cumhurbaşkanı AKP'li

İnternet yasasını onaylayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de eleştiren Gezen, "Alo Fatih slogan oldu artık, bunun yorumlanacak bir kısmı kalmadı. Bu yeni bir şey değil Başbakan bunu hep yapıyor. En baştan korku salarak, sonra tutuklamalarla medyayı avucunun içine alarak bunları yaptı. Cumhurbaşkanı internet yasasını onayladı. Eskiden Cumhurbaşkanları böyle davrandığı zaman 'Çankaya Muhtarı' derlerdi. Cumhurbaşkanının tarafsız olması beklenemez, AKP'li kendisi zaten. Cumhurbaşkanı olduktan sonra tarafsız olma yemini etti ama yeminini tutmuyor. 30 Mart'ta bu kadar rüşvete bu kadar yolsuzluğa, hırsızlığa prim verip gene seçiyorsanız 'Sizde de bir tuhaflık var' diyeceğim" diye konuştu.

Daha sonra CHP 'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, Müjdat Gezen ve ekibine teşekkür ederek plaket ve çiçek verdi.