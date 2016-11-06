Müjdat Gezen: Ayşen Gruda ile nişanlandık sayılır, mektuplar yazardım, gitti başkasıyla evlendi

Müjdat Gezen ile Ayşen Gruda ile bir dönem aşk yaşadıklarını söyledi. Ayşen Gruda "Biz 1963’te tanıştık ve bir sene aynı oyunda oynadık. Ama arkadaşız yani. Sonra Müjdat askerlik için İskenderun’a gitti. Daha dün gibi hatırlıyorum; Saraçhane’de, yolda yürüyorum, Müjdat asker iznine gelmiş. Arkamdan 'Deli, deli!' diye bağırıyor. 'Bir yerde çay var, gidelim mi' diye teklif etti. E gidiş, o gidiş. Flörte başladık. Sonra izni bitti ve askere döndü. Bir görsen, bana kilolarca aşk mektubu yazardı" derken Müjdat Gezen de "Ama bunun karşılığında ne oldu? Bir gün Ayşen bana, 'Ben başkasıyla evleniyorum' dedi" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Müjdat Gezen ve Ayşen Gruda'nın açıklamaları şöyle:

Yıl, 1963... Yer, Muammer Karaca Tiyatrosu... ‘Şeş Beş’ oyunu için oradasınız... Birbirinizi ilk kez gördüğünüz an?

Ayşen Gruda: “Ne komik adam ya!” dedim.

Müjdat Gezen: Ben de “Ne güzel bir kız” diye düşündüm.

Müjdat Bey, 13 yıl önce hayatınızı anlatan bir kitap yazdınız. Ve eski aşklarınızdan birini ‘G.A’ kod adıyla verdiniz. Onun Ayşen Gruda olduğu iddia edilmişti o dönem... Siz gerçekten aşk yaşadınız mı?

Müjdat Gezen: Evet. Eh nişanlandık da sayılır aslında...

Sonra ne oldu?

Müjdat Gezen: Ne olacak, askerdeyken Ayşen’e sinirlenip alyansı helaya attım (gülüyor).

Adım adım gidelim... Nasıl başladı aşk?

Ayşen Gruda: Dur Müjdat ben anlatacağım bu kısmı. Biz 1963’te tanıştık ve bir sene aynı oyunda oynadık. Ama arkadaşız yani... Sonra Müjdat askerlik için İskenderun’a gitti. Daha dün gibi hatırlıyorum; Saraçhane’de, yolda yürüyorum, Müjdat asker iznine gelmiş. Arkamdan “Deli, deli!” diye bağırıyor. “Bir yerde çay var, gidelim mi” diye teklif etti. E gidiş, o gidiş... Flörte başladık Hakancığım. Sonra izni bitti ve askere döndü. Bir görsen, bana kilolarca aşk mektubu yazardı.

Müjdat Gezen: Ama bunun karşılığında ne oldu? Bir gün Ayşen bana, “Ben başkasıyla evleniyorum” dedi!

Aşkımızın yüzde 90'ı mektuptu

Ayşen Gruda: “Oyunumuz ‘Sevgi Müzikali’, adı gibi sevgiyi anlatıyor. Kandemir Konduk yazdı. Müzikleri Betül Demir ve Emirhan Cengiz yaptı. 7 Kasım’da Trump Towers’ta izleyebilirsiniz.

İlişkinin en derin yerinde neden terk ettiniz Müjdat Bey’i?

Ayşen Gruda: İntikam için! Aslında, çocukça bir şey diyeyim. Bu yine askerden izne geldi; ‘Yasak Sokaklar’ isminde bir film çekiliyor ve Müjdat da orada asistan. Bir gün baktım ki filmde oynayan Pervin Par’ın kirpiğini takmış, kıyafetlerini giymiş, taklitler yapıyor. Çok sinirlendim. Neden başkasının elbiselerini değil de Pervin’inkileri giyiyor diye...

Müjdat Gezen: Pervin’e de Allah rahmet eylesin!

Ayşen Gruda: Ay ay, öldü mü Pervin Par?

Müjdat Gezen: Evet.

Ayşen Gruda: Güzel kadındı... Neyse hikâyeye döneyim; bu duruma ben çok kızdım. Üst kata çıktım, ağladım, ağladım... Hatta oyuncu arkadaşlar “Müjdat’ı dövelim mi” dediler. İstemedim tabii. O yeniden askere gittikten sonra ben de evlenmeye karar verdim. Bunu duyan Müjdat, bana okkalı bir mektup yazdı. Zaten bizim aşkımızın yüzde 90’ı mektuptu.

Çapkındı ama gözlerim fıldır fıldır değildi

Hiç mi temas olmamıştı aranızda?

Ayşen Gruda: Aa daha neler!

Müjdat Gezen: Yalnız bir şey söyleyeyim; Ayşen’in bende bikinili fotoğrafları vardı. Foto Esmer’de çekilmiş.... Askerdeyken göndermişti, jest olsun diye (gülüyorlar).

Çapkın mıydınız?

Ayşen Gruda: Çapkındım ama gözlerim fıldır fıldır değildi. Hayatımda biri varken hayatımda sadece o vardır. Benim için önemli olan cerbeze...

Nedir o?

Ayşen Gruda: Beni güldürebilen erkeği severim. Kabak gibi oturanı sevmem.

Daha sonra birçok projede birlikte rol aldınız. Birbirinize karşı bir daha bir şey hissetmediniz mi?

Ayşen Gruda: Ay tutturdun be aşk aşk! Bizi burada evlendireceksin! Biz çok iyi arkadaş olduk. Müjdat da evlendi. Aramızda ne kin ne de nefret kaldı.