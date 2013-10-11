Muhteşem Yüzyıl'ın yerine 'Yeniçeri' geliyor

Tarih dizileri arasında ayrı bir yer edine Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcıları, yakaladıkları rüzgarı bırakmak istemiyor.

Hürriyet Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, bugünkü köşesine 'Muhteşem Yüzyıl'ın yapım şirketi TIMS'in çalışmalarına başladığı yeni dizi projesini taşıdı.

Semercioğlu'nun Kelebek'te "Kadınlar güven vermez mi?" başlığı altında "Muhteşem'in yerine Yeniçeri geliyor" ara başlığı (11 Ekim 2013) ile yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Muhteşem’in yerine Yeniçeri geliyor...

Muhteşem Yüzyıl’ın haziranda biteceği herkesin malumu...

“Son sezon” diye yayınlanıp duruyor zaten.

Peki Muhteşem Yüzyıl’la büyük başarı yakalayan yapım şirketi TİMS, bu diziden sonra tarihi yapımları bırakacak mı?

Hayır...

Aynı ekip Yeniçeri adlı yeni bir Osmanlı dizisi üzerine şimdiden çalışmaya başladı bile...

Yeniçerilerin son dönemini anlatacak dizinin Muhteşem Yüzyıl’ın yerine eylül ayında yayınlanması bekleniyor...

Star mı yoksa başka bir kanal mı orası belli değil işte..."