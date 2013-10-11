T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Muhteşem Yüzyıl'ın yerine 'Yeniçeri' geliyor

Yapım şirketi TIMS, bu sezon bitecek Muhteşem Yüzyıl'ın yerine yeni projenin çalışmalarına başladı

11 Ekim 2013 12:54

Tarih dizileri arasında ayrı bir yer edine Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcıları, yakaladıkları rüzgarı bırakmak istemiyor.

Hürriyet Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, bugünkü köşesine 'Muhteşem Yüzyıl'ın yapım şirketi TIMS'in çalışmalarına başladığı yeni dizi projesini taşıdı.

Semercioğlu'nun Kelebek'te "Kadınlar güven vermez mi?" başlığı altında "Muhteşem'in yerine Yeniçeri geliyor" ara başlığı (11 Ekim 2013) ile yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

 

Muhteşem’in yerine Yeniçeri geliyor...

 

Muhteşem Yüzyıl’ın haziranda biteceği herkesin malumu...
“Son sezon” diye yayınlanıp duruyor zaten.
Peki Muhteşem Yüzyıl’la büyük başarı yakalayan yapım şirketi TİMS, bu diziden sonra tarihi yapımları bırakacak mı?
Hayır...
Aynı ekip Yeniçeri adlı yeni bir Osmanlı dizisi üzerine şimdiden çalışmaya başladı bile...
Yeniçerilerin son dönemini anlatacak dizinin Muhteşem Yüzyıl’ın yerine eylül ayında yayınlanması bekleniyor...
Star mı yoksa başka bir kanal mı orası belli değil işte..."

 

ETİKETLER

muhteşem yüzyılyeniçeri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24