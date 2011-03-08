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'Muhteşem Yüzyıl'ın setinde hırsızlık

'Muhteşem Yüzyıl'ın Marmaris'teki çekimlerinde rol alan figüranların cüzdanları çalındı.

08 Mart 2011 02:00

T24 - "Muhteşem Yüzyıl"ın Marmaris'teki çekimlerinde rol alan figüranların cüzdanları çalındı.



'Muhteşem Yüzyıl'ın dizisinin bazı bölümleri geçtiğimiz hafta sonu Marmaris Kalesi'nde gerçekleşti. Çekimlerde rol alan 50 figüran arasında bulunan Salim Soykut Aktan, Tahir Salim Aktan ve Reşat Kubilay Kandemir, polise başvurarak cüzdanlarının çalındığı ihbarında bulundu. Şikâyetçiler, cüzdanlarında para, nüfus cüzdanları ve kredi kartlarının bulunduğunu belirtti. Kalede figüranların soyunma odasında inceleme yapan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Çekimden önce kıyafetlerini değiştirmeleri için kendilerine bir oda gösterildiğini belirten Salim Soykut Aktan, ''Çekimler bitip döndüğümüzde cüzdanlarımızın yerinde olmadığını gördük. Hemen set görevlilerine haber verdik'' dedi.

Olaydan sonra dizinin yapımcısının kendilerini aradığını dile getiren Aktan, "Yapımcı, çok üzüldüğünü ve zararlarımızın giderileceğini söyledi. Bu olaya dizi setindeki görevliler de üzüldü'' diye konuştu.


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