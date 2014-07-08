Muhteşem Yüzyıl'ı beyazperdeye taşıyacak film projesi iptal

Haziran ayında final bölümü ile ekranlara veda eden reyting rekortmeni Muhteşem Yüzyıl dizisinin çekileceği söylenen sinema filmi projesinin iptal olduğu öğrenildi.

Hürriyet yazarı Cengiz Semerci, "Muhteşem Yüzyıl film olmuyor" başlığıyla köşesine taşıdığı (8 Temmuz 2014) konuya ilişkin yazısı şöyle:

Son sezonda Hürrem Sultan’ı oynayan Vahide Perçin’in filmde rolün yeniden Meryem Uzerli’ye verilecek olmasına bozulduğu bile iddia edildi. Geçen ay “Muhteşem’in filmi iş yapmaz” diye yazmıştım. Hikâyenin tavsadığını, dizinin reytinglerinin düştüğünü, ocak ayına kadar herkesin “Muhteşem Yüzyıl”ı unutacağını öne sürerek...

Önceki gün öğrendim, Timur Savcı “Muhteşem Yüzyıl”ın filmini çekmekten vazgeçmiş. Kadroyu yeniden bir araya getirmek zor olduğu, ocak ayına kadar her oyuncu başka rollere bürüneceği için film projesini iptal etmiş...

Baksanıza Halit Ergenç yavaş yavaş sakallarını kısaltmaya başladı... Meryem Uzerli, yeni programlar için kanallarla görüşüyor... Önceki gün Dalaman uçağında Okan Yalabık’la karşılaştım, tatil moduna girmişti, Pargalı çoktan gündeminden çıkmış gözüküyordu... Hâl böyle olunca Timur Savcı da “Muhteşem Yüzyıl”ın filmini çekmekten vazgeçmiş.