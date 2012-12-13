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Yaşam

Muhteşem Yüzyıl'dan Erdoğan'a: İktidar tehdittir, kör ve sağır eder!

Muhteşem Yüzyıl dizisini eleştiren Erdoğan'a, dizide üstü kapalı bir şekilde mesaj verildi

13 Aralık 2012 09:50

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin bu hafta yayınlanan bölümünde adeta Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dizi hakkındaki eleştirilerine cevap verdi.

Geçtiğimiz haftalarda diziyi sert bir şekilde eleştiren Erdoğan, yayından kaldırılması için yargıya uyarıda bulunduğunu söylemişti.

Dizinin 77. bölümünde üstü kapalı olarak iktidara gönderme yapıldığı iddia edildi. Fragmanda Halit Ergenç'in canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman'ın "İktidar tehdittir, kör ve sağır eder" sözleri dikkat çekti.

 

Erdoğan dizi için ne demişti


Başbakan Erdoğan, Muhteşem Yüzyıl dizisine "Bizim öyle bir ecdadımız yok. Biz öyle bir Kanuni, öyle bir Sultan Süleyman tanımadık. Biz öyle bir Kanuni tanımadık, onun ömrünün 30 yılı at sırtında geçti. Sarayda o gördüğünüz dizilerdeki gibi geçmedi. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Bunu çok iyi anlamanız lazım. Ben o dizilerin yönetmenlerini de o televizyonun sahiplerini de milletimin huzurunda kınıyorum. Bu konuda da ilgilileri uyarmamıza rağmen yargının da gerekli kararı vermesini bekliyoruz" eleştirisinde bulunmuştu.

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