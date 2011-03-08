-''MUHTEŞEM YÜZYIL''DA HIRSIZ ŞOKU MARMARİS (A.A) - 08.03.2011 - Bazı bölümleri Muğla'nın Marmaris ilçesinde çekilen ''Muhteşem Yüzyıl'' adlı televizyon dizisinde rol alan figüranlardan bazıları, çekim sırasında cüzdanlarının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Hafta sonu Marmaris Kalesi'nde yapılan çekimlerde rol alan 50 figüran arasında bulunan Salim Soykut Aktan, Tahir Salim Aktan ve Reşat Kubilay Kandemir, Marmaris Polis Merkezine başvurarak, cüzdanlarının çalındığı ihbarında bulundu. Şikayetçiler, cüzdanlarında para, nüfus cüzdanları ve kredi kartlarının bulunduğunu belirtti. Kalede figüranların soyunma odasında inceleme yapan polis ekipleri, zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Çekimden önce kıyafetlerini değiştirmeleri için kendilerine bir oda gösterildiğini belirten Salim Soykut Aktan, ''Çekimler bitip döndüğümüzde cüzdanlarımızın yerinde olmadığını gördük. Hemen set görevlilerine haber verdik'' dedi. Olaydan sonra dizinin yapımcısı olduğunu söyleyen kişinin kendilerini aradığını ifade eden Aktan, ''Yapımcı, çok üzüldüğünü ve zararlarımızın giderileceğini söyledi. Bu olaya dizi setindeki görevliler de üzüldü'' diye konuştu.