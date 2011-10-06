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Muhteşem Yüzyıl'a yeni isim

Muhteşem Yüzyıl'a Burak Özçivit ve Engin Günaydın’ın ardından sürpriz bir isim daha katılıyor.

06 Ekim 2011 03:00



 T24-  “Muhteşem Yüzyıl”a Burak Özçivit ve Engin Günaydın’ın ardından sürpriz bir isim daha katılıyor.




Hürriyet'in haberine göre, Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan dizide yakında Mehmet Ali Erbil de oynayacak.


Ünlü şovmen, oynayacağı bölümlerin senaryosunun henüz yazım aşamasında olduğunu söyledi: “Muhteşem Yüzyıl, beğeniyle izlediğim bir dizi. Yapımcı Timur Savcı, bana dizide oynamamı teklif etti. Ben de önce senaryoyu görmem gerektiğini söyledim. Tarihi bir dizide oynamak bana gurur verir. Şu anda rolüm ve oynayacağım bölümün senaryosu yazılıyor. Bir problem çıkmazsa, rolümün hakkını veririm.”



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